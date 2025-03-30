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Анчелотти отреагировал на победу «Реала» над «Леганесом» и дубль Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своего клуба над «Леганесом» в матче 29-го тура Ла Лиги.

Источник: Getty Images

«В первом тайме, когда мы повели в счёте после пенальти, нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, но во втором тайме мы действовали хорошо и переломили ход игры.

Судейство? Как и “Леганес”, мы тоже можем жаловаться, потому что при счёте 1:2 был фол на Браиме. Я не видел эпизод с Беллингемом. Судья принял свои решения, вот и всё.

Я не могу вспомнить игру, в которой у нас бы не было бы проблем. Лёгких матчей не бывает, и мы это прекрасно понимаем. Это не проблема.

Что касается Мбаппе и его дубля, то он играет очень хорошо и делает разницу. Именно этого мы от него и хотим. Вчера он попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен, и сегодня мы доверились ему», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Напомним, «Реал» одержал победу над «Леганесом» со счётом 3:2.