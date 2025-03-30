«Актобе» догнал «Кайрат» после разгрома в КПЛ-2025

Западное дерби в Атырау завершилось разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. «Красно-белые» уже на седьмой минуте вышли вперед благодаря голу Уче Агбо.
На 38-й минуте Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота.
Третий гол в этой встрече был забит на 68-й минуте, когда Джордже Ивкович замкнул прострел Еркебулана Сейдахмета.
А, точку в игре на 89-й минуте поставил Дархан Бердибек.
Таким образом, «Актобе» набрал семь очков и настиг «Кайрат» на вершине турнирной таблицы.
«Атырау» набрал три балла и занимает восьмое место.
В следующем туре, «Актобе» 5 апреля примет «Кайсар», а «Атырау» 6 апреля сыграет дома с «Кайратом».