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«Актобе» догнал «Кайрат» после разгрома в КПЛ-2025

ФК «Актобе» нанес поражение «Атырау» в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Западное дерби в Атырау завершилось разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. «Красно-белые» уже на седьмой минуте вышли вперед благодаря голу Уче Агбо.

На 38-й минуте Гильерме де Мораис отправил мяч в собственные ворота.

Третий гол в этой встрече был забит на 68-й минуте, когда Джордже Ивкович замкнул прострел Еркебулана Сейдахмета.

А, точку в игре на 89-й минуте поставил Дархан Бердибек.

Таким образом, «Актобе» набрал семь очков и настиг «Кайрат» на вершине турнирной таблицы.

«Атырау» набрал три балла и занимает восьмое место.

В следующем туре, «Актобе» 5 апреля примет «Кайсар», а «Атырау» 6 апреля сыграет дома с «Кайратом».