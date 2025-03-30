«Ордабасы» оставили на последнем месте в КПЛ

Встреча в Туркестане, где шымкентцы пока принимают своих соперников завершилась со счетом 0:0. При этом команды имели ряд возможностей для гола.
Таким образом, шымкентцы и петропавловцы остаются без побед в КПЛ-2025. Более того «Ордабасы», еще не забил ни одного гола в этом сезоне. Шымкентцы до этого сыграли вничью с «Актобе» (0:0) и разгромно уступили «Кайрату» (0:4). «Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Жетысу» (1:1) и проиграл «Астане» (0:2).
У обоих клубов по два балла. «Кызыл-Жар» идет на 11 месте, а «Ордабасы» замыкает таблицу КПЛ.