«Ордабасы» оставили на последнем месте в КПЛ

Таким образом, шымкентцы и петропавловцы остаются без побед в КПЛ-2025. Более того «Ордабасы», еще не забил ни одного гола в этом сезоне. Шымкентцы до этого сыграли вничью с «Актобе» (0:0) и разгромно уступили «Кайрату» (0:4). «Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Жетысу» (1:1) и проиграл «Астане» (0:2).