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«Ордабасы» оставили на последнем месте в КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» и петропавловский «Кызыл-Жар» сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Встреча в Туркестане, где шымкентцы пока принимают своих соперников завершилась со счетом 0:0. При этом команды имели ряд возможностей для гола.

Таким образом, шымкентцы и петропавловцы остаются без побед в КПЛ-2025. Более того «Ордабасы», еще не забил ни одного гола в этом сезоне. Шымкентцы до этого сыграли вничью с «Актобе» (0:0) и разгромно уступили «Кайрату» (0:4). «Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Жетысу» (1:1) и проиграл «Астане» (0:2).

У обоих клубов по два балла. «Кызыл-Жар» идет на 11 месте, а «Ордабасы» замыкает таблицу КПЛ.