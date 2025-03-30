Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол на 92-й минуте и удаление. Драмой завершился матч «Тобол» — «Елимай» в КПЛ-2025

Костанайский «Тобол» и «Елимай» из Семея сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:1.

Костанайцы сумели забить быстрый гол на девятой минуте: фланговую подачу замкнул белорусский нападающий Николай Сигневич.

Долгое время хозяева владели преимуществом и вели дело к победе, пока в конце матча, не случилось нарушение в штрафной «Тобола». Защитник костанайцев Иван Миладинович ударил локтем по лицу Неманьяа Чаласана. После просмотра видеоповтора Миладинович получил прямую красную карточку, а румын Эдуард Флореску на 92-й минуте уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Напомним, ранее «Тобол» обыграл «Улытау» (2:0) и сыграл вничью с «Женисом» (0:0). «Елимай» уступил «Атырау» (1:2) и обыграл «Кайсар» (2:0).

Костанайцы набрали пять очков и занимают четвертое место в таблице КПЛ-2025. У «Елимая» четыре балла и пятая строчка.