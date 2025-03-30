Гол на 92-й минуте и удаление. Драмой завершился матч «Тобол» — «Елимай» в КПЛ-2025

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:1.
Костанайцы сумели забить быстрый гол на девятой минуте: фланговую подачу замкнул белорусский нападающий Николай Сигневич.
Долгое время хозяева владели преимуществом и вели дело к победе, пока в конце матча, не случилось нарушение в штрафной «Тобола». Защитник костанайцев Иван Миладинович ударил локтем по лицу Неманьяа Чаласана. После просмотра видеоповтора Миладинович получил прямую красную карточку, а румын Эдуард Флореску на 92-й минуте уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Напомним, ранее «Тобол» обыграл «Улытау» (2:0) и сыграл вничью с «Женисом» (0:0). «Елимай» уступил «Атырау» (1:2) и обыграл «Кайсар» (2:0).
Костанайцы набрали пять очков и занимают четвертое место в таблице КПЛ-2025. У «Елимая» четыре балла и пятая строчка.