Гол на 92-й минуте и удаление. Драмой завершился матч «Тобол» — «Елимай» в КПЛ-2025

Долгое время хозяева владели преимуществом и вели дело к победе, пока в конце матча, не случилось нарушение в штрафной «Тобола». Защитник костанайцев Иван Миладинович ударил локтем по лицу Неманьяа Чаласана. После просмотра видеоповтора Миладинович получил прямую красную карточку, а румын Эдуард Флореску на 92-й минуте уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет.