«Фиорентина» обыграла «Аталанту», одержав вторую победу подряд в Серии А

Единственный гол был забит под занавес первого тайма. На 45-й минуте отличился Мойзе Кин.
«Фиорентина» одержала вторую победу подряд в чемпионате и с 51 очком располагается на восьмой позиции. В активе «Аталанты» 58 очков и третье место.
Во Флоренции завершился матч 30-го тура Серии А. «Фиорентина» принимала «Аталанту» и победила (1:0).
Единственный гол был забит под занавес первого тайма. На 45-й минуте отличился Мойзе Кин.
«Фиорентина» одержала вторую победу подряд в чемпионате и с 51 очком располагается на восьмой позиции. В активе «Аталанты» 58 очков и третье место.
Раффаэле Палладино
Джанпьеро Гасперини
Мойзе Кин
45′
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
18
Пабло Мари
8
Роландо Мандрагора
32
Данило Катальди
2
Додо
84′
15
Пьетро Комуццо
65
Фабиано Паризи
71′
90
Майкл Фолоруншо
44
Николо Фаджоли
84′
17
Николо Дзаньоло
10
Альберт Гудмундссон
67′
9
Лукас Бельтран
20
Мойзе Кин
84′
24
Амир Ричардсон
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
77′
16
Рауль Белланова
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
90+3′
15
Мартен де Рон
77
Давиде Дзаппакоста
75′
7
Хуан Куадрадо
8
Марио Пашалич
75′
22
Маттео Руджери
17
Шарль Де Кетеларе
65′
44
Марко Брешанини
11
Адемола Лукман
55′
24
Лазар Самарджич
86′
32
Матео Ретеги
55′
70
Даниэль Мальдини
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
16
2
Офсайды
2
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)