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«Фиорентина» обыграла «Аталанту», одержав вторую победу подряд в Серии А

Во Флоренции завершился матч 30-го тура Серии А. «Фиорентина» принимала «Аталанту» и победила (1:0).

Источник: Getty Images

Единственный гол был забит под занавес первого тайма. На 45-й минуте отличился Мойзе Кин.

«Фиорентина» одержала вторую победу подряд в чемпионате и с 51 очком располагается на восьмой позиции. В активе «Аталанты» 58 очков и третье место.

Фиорентина
1:0
Первый тайм: 1:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 30
30.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Джанпьеро Гасперини
Голы
Фиорентина
Мойзе Кин
45′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
18
Пабло Мари
8
Роландо Мандрагора
32
Данило Катальди
2
Додо
84′
15
Пьетро Комуццо
65
Фабиано Паризи
71′
90
Майкл Фолоруншо
44
Николо Фаджоли
84′
17
Николо Дзаньоло
10
Альберт Гудмундссон
67′
9
Лукас Бельтран
20
Мойзе Кин
84′
24
Амир Ричардсон
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
77′
16
Рауль Белланова
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
90+3′
15
Мартен де Рон
77
Давиде Дзаппакоста
75′
7
Хуан Куадрадо
8
Марио Пашалич
75′
22
Маттео Руджери
17
Шарль Де Кетеларе
65′
44
Марко Брешанини
11
Адемола Лукман
55′
24
Лазар Самарджич
86′
32
Матео Ретеги
55′
70
Даниэль Мальдини
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
16
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти