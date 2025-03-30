«Меня не услышали». Шомко сделал заявление о вызове в сборную Казахстана

В принципе, я всегда готов к вызову, и при Магомеде Адиеве я даже говорил, что готов приезжать в сборную. Но меня, наверное, не услышали. Однако как получилось — так получилось. У меня нет на кого-то обид. Даже если сейчас не вызовут, то я ни капельки не расстроюсь, буду только ребят поддерживать наших, не только тех, кто находится в «Астане», но и всех остальных, ведь это сборная, самая вершина для футболиста.