«Барселона» разгромила «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги, Левандовски оформил дубль

На 43-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи отправил мяч в собственные ворота. На 53-й минуте нападающий гостей Арно Данжума сравнял счёт. На 61-й минуте нападающий Роберт Левандовски вновь вывел «Барселону» вперёд, а на 77-й минуте поляк оформил дубль. Четвёртый мяч сине-гранатовых забил нападающий Ферран Торрес на 86-й минуте.