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«Барселона» разгромила «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги, Левандовски оформил дубль

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания).

Источник: Getty Images

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:1.

На 43-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи отправил мяч в собственные ворота. На 53-й минуте нападающий гостей Арно Данжума сравнял счёт. На 61-й минуте нападающий Роберт Левандовски вновь вывел «Барселону» вперёд, а на 77-й минуте поляк оформил дубль. Четвёртый мяч сине-гранатовых забил нападающий Ферран Торрес на 86-й минуте.

После этой победы в активе «Барселоны» стало 66 очков. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Жирона» с 34 очками находится на 13-й строчке.

Барселона
4:1
Первый тайм: 1:0
Жирона
Футбол, Испания, Тур 29
30.03.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Мичел
Голы
Барселона
Ладислав Крейчи
43′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
61′
Роберт Левандовски
(Френки де Йонг)
77′
Ферран Торрес
(Херард Мартин)
86′
Жирона
Арно Груневелд
(Дэйли Блинд)
53′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
5
Иньиго Мартинес
81′
2
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
81′
3
Алехандро Бальде
6
Гави
66′
21
Френки де Йонг
8
Педри
87′
14
Пабло Торре
16
Фермин Лопес
67′
7
Ферран Торрес
Жирона
13
Пауло Гассанига
3
Мигель Гутьеррес
16
Алехандро Франсес
17
Дэйли Блинд
18
Ладислав Крейчи
21
Янхель Эррера
42′
11
Арно Груневелд
4
Арнау Мартинес
80′
27
Габриэл Мизехауй
8
Виктор Цыганков
71′
22
Джон Солис
10
Ясер Асприлья
59′
24
Кристиан Порту
12
Артур Мелу
71′
7
Кристиан Стуани
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
8
Фолы
11
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти