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«Манчестер Сити» победил «Борнмут» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В Англии состоялся матч четвертьфинала Кубка страны, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.

В составе «горожан» по голу забили Эрлинг Холанд и Омар Мармуш, за хозяев отличился Эванилсон.

Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка, где сыграет с «Ноттингемом».