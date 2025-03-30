«Манчестер Сити» победил «Борнмут» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В составе «горожан» по голу забили Эрлинг Холанд и Омар Мармуш, за хозяев отличился Эванилсон.
Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка, где сыграет с «Ноттингемом».
В Англии состоялся матч четвертьфинала Кубка страны, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.
В составе «горожан» по голу забили Эрлинг Холанд и Омар Мармуш, за хозяев отличился Эванилсон.
Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка, где сыграет с «Ноттингемом».