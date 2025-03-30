Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться волевой победы над АЕКом

На 22-й минуте полузащитник АЕКа Петрос Манталос открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. На 47-й минуте аргентинец Эрик Ламела удвоил преимущество хозяев поля. На 58-й минуте игрок ПАОКа Яннис Константелиас отыграл один мяч. На 66-й минуте серб Андрия Живкович сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Димитриоса Пелькаса на 85-й минуте, забитый с передачи российского форварда Фёдора Чалова.