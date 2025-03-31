«Манчестер Сити» идет за Кубком Англии, космическая результативность «Барселоны» и крутой юбилей Лукаку

Англия: возрождение Рэшфорда и травма Холанда
Кубок Англии. ¼ финала
Престон Норт Энд — Астон Вилла — 0:3
Нет смысла в очередной раз повторять, что в «Астон Вилле» арендованный у «МЮ» Рэшфорд проводит успешную перезагрузку карьеры. Это очевидно. Зато стоит отметить, что Маркус — самый кубковый бомбардир. С момента своего дебюта на профессиональном уровне он суммарно забил в Кубке Англии и Кубке лиги 27 мячей, и никто не может сравниться с его текущими показателями.
В гостях у «Престона» Рэшфорд пробил в касание с передачи Диня и реализовал пенальти, а лучше всего разницу в классе показал Джейкоб Рэмси. Он просто развернул финтом опекуна в центральной зоне, дотащил мяч до штрафной и пробил в угол. Итог — самая крупная кубковая победа бирмингемцев в XXI веке и первый для команды Унаи Эмери полуфинал с 2015 года.
Борнмут — Манчестер Сити — 1:2
В двадцатый раз добравшийся до полуфинала «Манчестер Сити» тоже продолжает путь за трофеем, который может скрасить кризисный сезон. О проблемах напомнил уже 21-й случай, когда соперник «горожан» сумел открыть счет. Хуже данные показатели только у стоящих на вылет «Лестера» (25) и «Саутгемптона» (22), а также разбалансированного «МЮ» (22). Постарались Клайверт, в сложнейшей ситуации добравшийся до мяча в районе дальней штанги после подачи Брукса, и внесший мяч в ворота Эванилсон. Впрочем, до этого как минимум дважды должен был забивать Холанд.
Однако норвежец не смог переиграть Кепу, исполняя пенальти, а при выходе один на один перебросил не только голкипера, но и ворота. Пришлось ждать второго тайма, в начале которого Эрлинг третий сезон подряд преодолел отметку в 30 забитых мячей. В Англии такого не фиксировалось со времен Руда ван Нистелроя (с 2001 по 2004 год). Только герой вечера — не Холанд, а блестяще вышедший на замену О’Райли. 20-летний полузащитник вырезал идеальный пас под ответный мяч и организовал победный гол только появившегося на поле Мармуша. Ложка дегтя для Хосепа Гвардиолы — египтянин поменял Холанда из-за травмы.
Испания: как во времена Месси
«Барселону» не остановить, хоть назначай ее матч через несколько дней после сборных, хоть давай на восстановление меньше трех суток, как между состоявшейся в четверг перенесенной игрой с «Осасуной» и каталонским дерби. Даже бомбардирские таланты просидевшего весь матч на скамейке запасных Рафиньи не понадобились. Хватило Левандовски, которого Ханси Флик не стал нагружать в прошлом матче. В результате поляк выглядел свежим и голодным до голов. Его первый и оказавшийся решающим удар — страсть и мастерство в одном флаконе. Требуется не один повтор, чтобы разглядеть, как круто все было исполнено.
В итоге Левандовски установил еще один казавшийся вечным рекорд ла лиги, добравшись до отметки в 25 голов в возрасте в 36 лет и 221 дня и тем самым превзойдя достижение легенды «Реала» Ференца Пушкаша. В том числе благодаря своему снайперу «Барса» демонстрирует лучшую результативность со времен сезона-2017/18. Естественно, все вспомнят, что это было в эпоху Месси, но есть нюанс.
Тогда 141 мяч набрался за спортивный год, а нынешние 139 точных ударов — к концу марта! За 45 официальных матчей таких цифр не было ни у одного испанского клуба. А самые главные показатели сейчас в таблице, где каталонцы снова опережают «Реал» на три очка. Поход за титулом привыкшего побеждать с «Баварией» Флика продолжается.
Италия: «Аталанта» выбыла из гонки
Пытающаяся попасть в еврокубки и занимающая седьмое место «Фиорентина» окончательно исключила «Аталанту» из гонки за скудетто. Для бергамасков последние туры были моментом истины, но перед международной паузой они уступили дома «Интеру» (0:2), а во Флоренции Джан Пьеро Гасперини шокировал Хин. Обокравший его в центральном круге Мойзе Кин в одиночестве умчался за победным для «фиалок» и шестнадцатым для себя голом в нынешнем чемпионате. «Аталанта» отстала от «Интера» уже на девять очков, и с учетом класса чемпионов эта дистанция напоминает пропасть.
В отсутствие травмированного Лаутаро Мартинеса главной движущей силой «Интера» в атаке оказался Димарко. Два его подключения увенчались идеальными передачами на Арнаутовича и Фраттези. Если суммировать достижения двух последних сезонов в лигах топ-5, то Димарко лишь третий после футболистов «Байера» Гримальдо и Фримпонга защитник, у которого набралось более двадцати результативных действий (9+12). В воскресенье же он должен разделить звание героя вечера с Зоммером, который при счете 2:1 совершил три невероятных спасения. Даже Симоне Индзаги не справился с эмоциями, и тренера удалили со скамейки после того, как в добавленное арбитром время голкипер «Интера» остановил удар в упор.
«Милан» во главе с Сержиу Консейсау, конечно, способен на подвиги и поставил камбэки чуть ли не на поток. Однако «Наполи» Антонио Конте — слишком хорошо организованная и системная команда, для которой фора в два гола — почти стопроцентная гарантия успеха. А данного преимущества южане добились быстро, использовав слабости центра обороны россонери. Первый гол за авторством красиво пробившего под ближнюю штангу Политано был забит уже на второй минуте, чего в играх с «Миланом» неаполитанцам не удавалось с 1955 года. А за первым успехом подоспел и юбилей Лукаку, которого в центре штрафной отличным пасом нашел Гилмор. Для бельгийца это 400-й гол на профессиональном уровне.
Нервотрепка для хозяев началась, когда неловко сыгравший Биллинг свалил в штрафной Эрнандеса. Но переживали хозяева зря, так как Мерет намертво забрал пенальти в исполнении Сантьяго Хименеса. Только уж слишком сильно пытавшийся сохранить преимущество «Наполи» прижался к собственным воротам, тогда как «Милан» заметно прибавил за счет замен. И Хименес все же забил, замкнув прострел неугомонного Эрнандеса. Однако хозяева самоотверженно отразили финальный штурм, что порадовало как их болельщиков, так и тех, кому нужна интрига. Отставание от «Интера» по-прежнему составляет всего три очка.
Германия: новый талант Шлоттербека
Претендент на попадание в Лигу чемпионов против середняка чемпионата — привычная афиша для матчей этих команд. Только в нынешнем сезоне «Боруссия» и «Майнц» поменялись ролями. Это Дортмунд мечтает хотя бы попасть в еврокубки, а его никогда не финишировавший выше пятого места соперник сделал весомую заявку на лучший сезон в своей истории. Однако в воскресенье Дортмунд сыграл так, словно все — как прежде. К тому же сработал оригинальный ход Нико Ковача. Считается, что мощный центральный защитник при угловых обычно хорош в воздушных дуэлях, однако тренер использовал другой талант Шлоттербека.
У того отличная левая нога, а длинные передачи — не хуже, чем у Хуммельса. Как оказалось, эти таланты применимы для исполнения корнеров, которые принесли голы Эмре Джана и во второй раз отличившегося Байера. Впрочем, из-за осечек конкурентов «Майнц» сохранил за собой четвертое место. А «Боруссия» пока десятая и отстает от еврокубковой шестерки на четыре очка.
Статистика дня
1-й раз в карьере десять мячей в рамках одного чемпионата забил выступающий сейчас за «Базель» Шачири. Прежде максимальным его показателем были 8 голов в АПЛ за «Сток Сити» (2017/18).
4-й раз в истории «Аяксу» в рамках одного чемпионата удалось одержать победы во всех матчах с ПСВ и «Фейеноордом».
5 очков разделяют в таблице лиги 1 «Монако» и «Лион». После 27 туров это минимальный разрыв между вторым и седьмым местом за последние 22 года.
12 мячей в 22 матчах ла лиги забил нападающий «Вильярреала» Айосе Перес. Столько же у него набралось суммарно за два предыдущих сезона в «Бетисе» (50 игр).
52 матча составляет серия домашних матчей «Лилля» с забитыми мячами.
82 гола забил за «Аякс» в голландском чемпионате полузащитник Классен. В XXI веке среди игроков амстердамского клуба он уступает только Хюнтелару (121 мяч).
Автор: Андрей Кузичев