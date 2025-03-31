«Манчестер Сити» идет за Кубком Англии, космическая результативность «Барселоны» и крутой юбилей Лукаку

«Милан» во главе с Сержиу Консейсау, конечно, способен на подвиги и поставил камбэки чуть ли не на поток. Однако «Наполи» Антонио Конте — слишком хорошо организованная и системная команда, для которой фора в два гола — почти стопроцентная гарантия успеха. А данного преимущества южане добились быстро, использовав слабости центра обороны россонери. Первый гол за авторством красиво пробившего под ближнюю штангу Политано был забит уже на второй минуте, чего в играх с «Миланом» неаполитанцам не удавалось с 1955 года. А за первым успехом подоспел и юбилей Лукаку, которого в центре штрафной отличным пасом нашел Гилмор. Для бельгийца это 400-й гол на профессиональном уровне.