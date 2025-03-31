Салах провалил три важнейших матча в сезоне. Но он все еще достоин «Золотого мяча»

За неделю «Ливерпуль» лишился шансов на требл — вылет из Лиги чемпионов от «ПСЖ» и проигрыш в финале Кубка Англии «Ньюкаслу» оставили фанатов красных довольствоваться приближающимся титулом в АПЛ. Эти поражения ударили и по шансам Салаха на «Золотой мяч». Дело не только в факте вылета, а в том, что эти матчи стали худшими для Мохамеда в сезоне.
В Париже он просто был тенью себя — ноль успешных обводок и ни одного удара в створ (такого не было очень давно). Тотальное поражение в дуэли с Нуну Мендешом. В ответной игре португалец снова справился — Мо смог проявить себя в первые 10 минут и даже был близок к голу, но затем вновь выглядел блекло. Так случилось и с «Ньюкаслом» — до Салаха толком не доходил мяч (23 касания, меньше только у Жоты), ноль ударов и лишь одна обводка на 99-й минуте матча.
По котировкам букмекеров египтянин был фаворитом на «Золотой мяч» весь сезон, но теперь пропустил вперед Рафинью и Мбаппе. Если «Реал» или «Барса» выиграют ЛЧ, вероятность победы Мохамеда станет минимальной. Несмотря на это, есть сильные аргументы в пользу его кандидатуру.
Салах уничтожил всю Европу по голам и ассистам
Факт первый — в этом сезоне Салах элементарно вынес всех конкурентов. 27 голов и 17 ассистов за 29 матчей чемпионата! Все, абсолютно все мировые звезды гаснут на его фоне. Между Мо и ними — пропасть.
До финиша АПЛ еще 9 туров, а Салах лишь в четырех баллах от рекорда лиги по голам и результативным передачам. Алан Ширер и Энди Коул, готовьтесь подвинуться — Мо в погоне за историей.
Для сравнения: в предыдущем сезоне, когда «ЗМ» предрекали Винисиусу, бразилец сделал 20 голевых действий в чемпионате и 33 — во всех турнирах. Салах совершенно на другом уровне.
Да, в Лиге чемпионов Мо выступил не так фантастически: три гола и четыре ассиста за девять игр. Поэтому, чтобы не быть голословным, зачтем кубковую результативность конкурентов египтянина в борьбе за «Золотой мяч».
Салах все равно лидирует с хорошим отрывом. Если Мо удастся удержать эту форму в последние девять туров, он побьет 30-летний рекорд Ширера и Коула, получит звание лучшего игрока сезона в АПЛ и заберет «Золотую бутсу» вкупе с титулом чемпиона Англии. Списать эти достижения будет тяжело: для этого кому-то из его конкурентов нужно не только удачно завершить чемпионат, но и стать героем плей-офф ЛЧ. Если ни Рафинья, ни Кейн, ни Дембеле, ни Мбаппе не проявят себя в финальных стадиях и не выиграют трофей, игнорировать Салаха будет невозможно.
Невероятная стабильность и важность для команды
Немаловажно, что Салах провел феноменальный сезон ровно и стабильно — кроме трех матчей. Для сравнения: Дембеле и Мбаппе разогнались только в декабре, имея длинные серии без голов и ассистов; Рафинья уступает по голам Левандовски и воспринимается частью классного трио с поляком и Ямалем, но не безоговорочным лидером; Кейн невероятно хорош на протяжении многих лет, но геройства в бундеслиге не так впечатляют, как подвиги в АПЛ.
Салах практически единолично привел «Ливерпуль» к титулу. Он напрямую поучаствовал в 63,7 процента голов команды в АПЛ — это второй результат в истории лиги. Такая зависимость от Мо впечатляет — он очевидный лидер одной из лучших команд сезона. Практически незаменимый. 22 из 29 матчей — полные, еще в шести отыграл больше 80 минут, в одном — ушел на 72-й.
Помочь Салаху побороться за «Золотой мяч» могут и косвенные факторы: или Рафинья, или Мбаппе не станет чемпионом в Испании — аналогичная ситуация в Лиге чемпионов. Победа в лиге 1 не добавит Дембеле много очков, ему нужна только победа в ЛЧ. Это же касается и Кейна.
Мо остается болеть за «Арсенал», «Интер», «Астон Виллу» и «Боруссию», чтобы никто из его конкурентов не победил в главном еврокубке. И если так случится, Салах способен получить награду. После такого сезона он ее заслужил.
Оскар Финк