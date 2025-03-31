Салах провалил три важнейших матча в сезоне. Но он все еще достоин «Золотого мяча»

В Париже он просто был тенью себя — ноль успешных обводок и ни одного удара в створ (такого не было очень давно). Тотальное поражение в дуэли с Нуну Мендешом. В ответной игре португалец снова справился — Мо смог проявить себя в первые 10 минут и даже был близок к голу, но затем вновь выглядел блекло. Так случилось и с «Ньюкаслом» — до Салаха толком не доходил мяч (23 касания, меньше только у Жоты), ноль ударов и лишь одна обводка на 99-й минуте матча.