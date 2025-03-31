Суперталант из «Кайрата» переходит в гранд в РПЛ. Он заменил Сатпаева в сборной Казахстана

Этот год Даулет начал ярко по части выступлений за юношескую сборную Казахстана до 17 лет. Сначала он удачно выступил на Кубке Развития в Беларуси. Там он забил важный гол сборной Ирана, а также был признан лучшим игроком в матче с Россией. Вероятно, именно после той встречи скауты ЦСКА обратили внимание на Орынбасара.