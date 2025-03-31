Адиев вернется в Казахстан? Он может сменить экс-тренера сборной

При этом, для нового руководителя «Атырау» привлечь в клуб такого специалиста как Магомед Адиев было бы как минимум медийно и репутационно большим шагом. При этом, одно из сильных качеств Адиева — он способен в короткий промежуток реорганизовать команду и дать относительно быстрый результат. Все мы помним как за полгода Магомед Мусаевич превратил «Шахтер» из аутсайдера в претендента на выход в группу Лиги конференций. И даже в прошлом году, в родном «Ахмате» у него получилось на финише выдать качественный отрезок и спасти клуб от вылета.