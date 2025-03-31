Адиев вернется в Казахстан? Он может сменить экс-тренера сборной

Ранее возникали слухи об интересе к Адиеву со стороны «Актобе», но там позиции Игоря Леонова чуть окрепли после двух побед подряд. А вот у другого западно-казахстанского клуба напротив положение ухудшилось. «Атырау» проиграл «Окжетпесу» (1:2) и разгромно уступил все тому же «Актобе» (0:4). Это плохой сигнал для Константина Горовенко. Но проблема тут не только в результатах, но и в смене руководителя клуба в «Атырау». На пост генерального менеджера был назначен Дидар Сыдыкбек.
Амбициозный, молодой руководитель вполне логично может строить команду по своему видению. И не исключено, что это коснется в том числе тренерского штаба. Но опять же, все зависит от результатов. Никто не станет увольнять успешного тренера, поэтому все в руках Горовенко.
При этом, для нового руководителя «Атырау» привлечь в клуб такого специалиста как Магомед Адиев было бы как минимум медийно и репутационно большим шагом. При этом, одно из сильных качеств Адиева — он способен в короткий промежуток реорганизовать команду и дать относительно быстрый результат. Все мы помним как за полгода Магомед Мусаевич превратил «Шахтер» из аутсайдера в претендента на выход в группу Лиги конференций. И даже в прошлом году, в родном «Ахмате» у него получилось на финише выдать качественный отрезок и спасти клуб от вылета.
Но Адиев если и пойдет в «Атырау», то именно под серьезные задачи. Готов ли клуб к высоким целям — это вопрос. И очевидно, что для тренера в приоритете продолжить работу в РПЛ и в КПЛ он пойдет лишь при определенных условиях.
В общем, крайне интригует, как заживет «Атырау» при Сыдыкбеке. Но уже сейчас понятно, что Горовенко предстоит сыграть несколько матчей под давлением.