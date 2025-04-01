У «Манчестер Сити» — новая беда: травма Холанна. Возможно, он больше не сыграет в АПЛ в этом сезоне

А впереди — непростая борьба за путевку в Лигу чемпионов. «Сити» идет в таблице на пятом месте, которое с высокой долей вероятности даст право сыграть в главном еврокубке осенью. Но все очень плотно — от четвертой и седьмой позиций «горожан» отделяет один балл. Конечно, у команды Гвардиолы приемлемый календарь, но сложные игры в нем тоже есть — на дерби с «МЮ» и кубковый полуфинал против «Ноттингема» придется выходить без главного нападающего.