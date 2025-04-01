У «Манчестер Сити» — новая беда: травма Холанна. Возможно, он больше не сыграет в АПЛ в этом сезоне

Похоже, непростой сезон «Манчестер Сити» останется таким до конца. В матче ¼ финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1) нападающий «горожан» Эрлинг Холанн получил серьезную травму голеностопа. Велика вероятность, что норвежец вернется в строй только в конце весны и не поможет команде Пепа Гвардиолы в разгар борьбы за место в Лиге чемпионов и за Кубок Англии.
Как это было
Матч с «Борнмутом» для Холанна получился ярким. Нападающий не реализовал пенальти на 14-й минуте, но забил с игры на 49-й. А уже через 10 минут в одном из единоборств получил травму — в итоге Гвардиоле пришлось заменить норвежца.
Холанн покинул стадион на костылях и в защитном ботинке — видео разлетелось по социальным сетям.
Инсайдер Фабрицио Романо вскоре сообщил: вероятно, Эрлинг вылетел до конца сезона. А позднее «Сити» подтвердил официально: в ближайшее время Холанн на поле не вернется.
«В понедельник Эрлинг прошел предварительное обследование в Манчестере. Теперь он обратится за консультацией к специалисту, чтобы подтвердить степень тяжести травмы. Ожидается, что Эрлинг примет участие в оставшейся части этого сезона, включая клубный чемпионат мира по футболу», — сказано в заявлении «Сити».
Потеря
Вылет Холанна — большая проблема для «горожан». В матче с «Брайтоном» норвежец забил свой 30-й мяч за «Сити» в этом сезоне — третий раз подряд. Последний раз футболисту клуба АПЛ такое удавалось в нулевые: нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой забивал три года кряду по 30 голов с сезона-2001/02 по сезон-2003/04.
Норвежец — не просто главный, а единственный крупный бомбардир «Сити». На счету Холанна 21 из 55 мячей, забитых «горожанами» в АПЛ (38%). Гвардиоле придется срочно преодолевать зависимость от Эрлинга — вероятно, остаток сезона на позиции центрфорварда проведет зимний новичок Омар Мармуш.
А впереди — непростая борьба за путевку в Лигу чемпионов. «Сити» идет в таблице на пятом месте, которое с высокой долей вероятности даст право сыграть в главном еврокубке осенью. Но все очень плотно — от четвертой и седьмой позиций «горожан» отделяет один балл. Конечно, у команды Гвардиолы приемлемый календарь, но сложные игры в нем тоже есть — на дерби с «МЮ» и кубковый полуфинал против «Ноттингема» придется выходить без главного нападающего.
Если Холанн успеет вернуться ко второй половине мая, то зацепит игры АПЛ с «Борнмутом» и «Фулхэмом», а также финал Кубка Англии 17 мая (если «горожане» туда выйдут).
Клубный чемпионат мира в США начнется для «Сити» 18 июня — на групповом этапе он встретится с «Видадом», «Аль-Айном» и «Ювентусом». К этому турниру норвежец наверняка успеет восстановиться.