Футболист сборной Грузии перейдет в «Спортинг»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Кочорашвили перейдет из испанского «Леванте» в португальский «Спортинг», сообщается на официальном сайте клуба Сегунды.
Договор о трансфере был подписан на выходных. Кочорашвили будет выступать за «Леванте» до 30 июня 2025 года, после чего перейдет в лиссабонский клуб.
По информации портала Transfermarkt, «Спортинг» заплатит за Кочорашвили 5,5 миллиона евро.
Кочорашвили 25 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил шесть мячей. Также на его счету 19 встреч и три гола за сборную Грузии, в составе которой полузащитник выступил на чемпионате Европы 2024 года.