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Футболист сборной Грузии перейдет в «Спортинг»

Футболист сборной Грузии Кочорашвили перейдет в португальский «Спортинг».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Кочорашвили перейдет из испанского «Леванте» в португальский «Спортинг», сообщается на официальном сайте клуба Сегунды.

Договор о трансфере был подписан на выходных. Кочорашвили будет выступать за «Леванте» до 30 июня 2025 года, после чего перейдет в лиссабонский клуб.

По информации портала Transfermarkt, «Спортинг» заплатит за Кочорашвили 5,5 миллиона евро.

Кочорашвили 25 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил шесть мячей. Также на его счету 19 встреч и три гола за сборную Грузии, в составе которой полузащитник выступил на чемпионате Европы 2024 года.