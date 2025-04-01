Роналду «съел» ещё одного тренера в «Аль-Насре». А команда продолжает страдать!

Но если работа в Саудовской Аравии показалась итальянскому тренеру в тот момент простой, то вскоре он поменял своё мнение. У «Аль-Насра» снова появились проблемы с результатами. В азиатской ЛЧ команда спокойно решила задачу выхода в плей-офф, потерпев только одно поражение за восемь туров группового этапа. А вот в саудовской лиге каждая потеря очков — сильнейший удар по амбициям богатейшего клуба, который уже шесть лет не может выиграть чемпионский титул, несмотря на приход Роналду. «Аль-Наср» выдал две подряд ничьих с «Аль-Холудом» (3:3) и «Аль-Хилялем» (1:1), затем и вовсе проиграл дважды в трёх матчах — «Аль-Кадисии» (1:2) и «Аль-Иттихаду» (1:2). На старте нового года случилась ещё одна ничья с «Аль-Таавуном» (1:1).