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Марк Андре тер Штеген впервые после травмы провёл часть тренировки с «Барселоной»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после травмы.

Источник: Getty Images

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter), немецкий вратарь впервые после повреждения приступил к тренировкам с основной командой.

По данным источника, тер Штеген провёл первую часть тренировки вместе с одноклубниками, после чего занимался индивидуально. Возвращение основного вратаря каталонцев ожидается в ближайшее время, но для полного восстановления после травмы ещё потребуется время.

Напомним, тер Штеген получил травму в матче 6-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1). У вратаря был диагностирован разрыв коленной чашечки.