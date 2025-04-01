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Кейн ответил на вопрос о своих шансах на выигрыш «Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн порассуждал о собственных шансах на выигрыш «Золотого мяча».

Источник: Getty Images

«Всё будет зависеть от того, кто выиграет самые важные трофеи в сезоне. Так что этот разговор неуместен, пока не наступит май, а затем и клубный чемпионат мира», — приводит слова Кейна ESPN.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.