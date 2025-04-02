Сафонов получил дважды за 27 минут от клуба 2-й лиги! Вот это сюрприз для «ПСЖ» в Кубке

Не исключено, что в следующем сезоне «ПСЖ» отправится в Дюнкерк на встречу Лиги 1. Дело в том, что местная команда представляет второй французский дивизион и занимает там пятое место. Следовательно, у неё есть шансы на повышение в классе. На пути к полуфиналу Кубка Франции «Дюнкерк» победил и «Лилль» (1:1, 5:4 пен.), и «Брест» (3:2). А ведь это соперники из Лиги 1.