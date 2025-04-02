«Реал» пошутил лучше всех на 1 апреля. Пропустил на 90+3-й минуте и еле спасся на 115-й

Только оказавшись на грани вылета из Кубка Испании, «Реал» включился на полную мощь. Альгуасиль выпустил на правый фланг свежего Траоре, чтобы сдержать Винисиуса, однако как же ошибся! Бразилец просто разорвал своего нового оппонента. Всего через две минуты после гола «Реала Сосьедад» команда Анчелотти забила. Винисиус ушёл от двоих, включая Траоре, и прострелил на Беллингема, а тот нанёс точный удар в касание. Затем Вини не реализовал чистейший выход на один. Тем не менее третий гол «Реала» состоялся. Тчуамени выиграл воздух после углового, а Ремиро ловил мяч, как кусок мыла.