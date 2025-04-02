Анчелотти отказался от сделки с испанской прокуратурой

«Я никогда не подозревал, что что-то не так, и я никогда не получал никаких сообщений о том, что прокуратура ведет в отношении меня какое-то расследование. Когда “Реал” предложил мне передачу имиджевых прав, я связался со своим консультантом и больше не вдавался в подробности, потому что мне все казалось правильным. Я не думал, что это может быть мошенничеством», — заявил Анчелотти в суде.