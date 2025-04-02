Анчелотти отказался от сделки с испанской прокуратурой

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Итальянский тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти заявил журналистам, что не планирует идти на сделку с испанской прокуратурой, обвинившей его в уклонении от уплаты налогов, и готов дать показания, сообщает Mundo Deportivo.
Анчелотти предстал перед судом 2 апреля. В марте 2024 года прокуратура Испании запросила для Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы, а в июне увеличила предполагаемый срок до пяти лет. По версии следствия, итальянский тренер платил налоги в 2014 и 2015 годах лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода, задолжав суммарно более одного миллиона евро. Указавший себя резидентом Испании Анчелотти за этот период не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.
«Я никогда не подозревал, что что-то не так, и я никогда не получал никаких сообщений о том, что прокуратура ведет в отношении меня какое-то расследование. Когда “Реал” предложил мне передачу имиджевых прав, я связался со своим консультантом и больше не вдавался в подробности, потому что мне все казалось правильным. Я не думал, что это может быть мошенничеством», — заявил Анчелотти в суде.
Анчелотти 65 лет, он также возглавлял итальянские «Реджану», «Парму», «Ювентус», «Милан» и «Наполи», английские «Челси» и «Эвертон», французский «Пари Сен-Жермен», немецкую «Баварию».