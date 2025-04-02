«Топ-талант, интересовались клубы всех ведущих лиг». Ткаченко о казахстанце Сатпаеве, которого он устроил в «Челси»

Сделка оценивается в €4,3 млн евро, это рекордный трансфер в истории чемпионата Казахстана. В Англию Сатпаев переедет по достижении 18-летия.
— Это топ-талант. За его рождение спасибо семье, за инвестиции в него не только денег, но и ценностей — хозяину «Кайрата», очень крутому человеку. Кайрат Боранбаев испытывал трудности в последнее время, но создал и поддерживал всю систему «Кайрата», включая академию. Без него эта сделка была бы невозможна.
— Почему «Челси»?
— Семья была не против, игрок тоже. Интерес проявляли другие клубы АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, да всех ведущих лиг. «Челси» был настойчивее всех, они прямо хотели Сатпаева. «Кайрат» предпочел продать Дастана именно туда. Мне все равно, с кем делать сделку, но с «Челси» у нас профессиональные отношения, — сказал Ткаченко.