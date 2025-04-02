Ла Лига намерена снова исключить Ольмо и Виктора из заявки «Барселоны»

Ранее каталонская команда испытывала проблемы с регистрацией Ольмо, который был куплен летом у немецкого «Лейпцига» за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. В итоге у «Барселоны», согласно регламенту Ла Лиги, появилась возможность внести Ольмо в заявку после ухода из команды Илкая Гюндогана и травмы датского защитника Андреаса Кристенсена.