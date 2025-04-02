Ла Лига намерена снова исключить Ольмо и Виктора из заявки «Барселоны»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ла Лига на своем официальном сайте объявила о финансовых проблемах испанского футбольного клуба «Барселона» из-за сделки с продажей VIP-лож на «Камп Ноу».
Новый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство «Барселоны» неправомерно включило в финансовую отчетность 100 млн евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намерена снизить лимит заработной платы клуба.
Также руководство испанского чемпионата планирует аннулировать данную сделку, которая ранее позволяла «Барселоне» зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ольмо 26 лет. Он перешел в «Барселону» из немецкого «Лейпцига» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах в различных турнирах, в которых забил восемь мячей.
Ранее каталонская команда испытывала проблемы с регистрацией Ольмо, который был куплен летом у немецкого «Лейпцига» за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. В итоге у «Барселоны», согласно регламенту Ла Лиги, появилась возможность внести Ольмо в заявку после ухода из команды Илкая Гюндогана и травмы датского защитника Андреаса Кристенсена.