Топ-клубы мечтают о тренере «Борнмута». Он дружил с Артетой и стал легендой «Атлетика»

«Оглядываясь назад, сказал бы я, что эти парни будут тренировать? Микель? Да. Хаби [Алонсо] прожил так всю свою жизнь: его отец играл и тренировал, а Хаби ходил на его занятия. Андони? Может, и нет, так как у него были другие интересы. Он более тихий, и я осмелюсь сказать, что есть футбольные моменты, которые ему не нравятся, но он всегда принимал правильные решения», — рассказывал бывший партнер по «Антигуоко».