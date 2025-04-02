В России сделали заявление о возвращении Зайнутдинова

«Сегодня день рождения отмечает обладатель Кубка России 2022/23 в составе ЦСКА. Вспоминаем последний гол именинника за армейцев — шикарно обвел стенку “Оренбурга” и угодил в объятия Мойзеса. Ушел красиво. Может пора вернуться в Россию? В каком клубе хотели бы видеть Баху?» — написали телеграм-канал Кубка России.