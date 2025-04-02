Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России сделали заявление о возвращении Зайнутдинова

Полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова поздравили с днем рождения и высказались о его возвращении, передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Послание игроку отправили в социальных сетях Кубка России, прикрепив его красивый гол в ворота «Оренбурга».

«Сегодня день рождения отмечает обладатель Кубка России 2022/23 в составе ЦСКА. Вспоминаем последний гол именинника за армейцев — шикарно обвел стенку “Оренбурга” и угодил в объятия Мойзеса. Ушел красиво. Может пора вернуться в Россию? В каком клубе хотели бы видеть Баху?» — написали телеграм-канал Кубка России.

В России Зайнутдинов выступал за «Ростов» и ЦСКА. В разное время ходили слухи об интересе к нему со стороны «Динамо», «Спартака» и «Зенита».

На данный момент хавбек травмирован и не играет за «Бешикташ». В текущем сезоне чемпионата Турции казахстанец сыграл всего девять матчей, но результативными действиями не отметился.