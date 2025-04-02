В России сделали заявление о возвращении Зайнутдинова

Послание игроку отправили в социальных сетях Кубка России, прикрепив его красивый гол в ворота «Оренбурга».
«Сегодня день рождения отмечает обладатель Кубка России 2022/23 в составе ЦСКА. Вспоминаем последний гол именинника за армейцев — шикарно обвел стенку “Оренбурга” и угодил в объятия Мойзеса. Ушел красиво. Может пора вернуться в Россию? В каком клубе хотели бы видеть Баху?» — написали телеграм-канал Кубка России.
В России Зайнутдинов выступал за «Ростов» и ЦСКА. В разное время ходили слухи об интересе к нему со стороны «Динамо», «Спартака» и «Зенита».
На данный момент хавбек травмирован и не играет за «Бешикташ». В текущем сезоне чемпионата Турции казахстанец сыграл всего девять матчей, но результативными действиями не отметился.