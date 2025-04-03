«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании

МАДРИД, 3 апреля. /ТАСС/. «Барселона» в гостях со счетом 1:0 обыграла «Атлетико» в ответном матче ½ финала Кубка Испании по футболу и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Мадриде.
Мяч на 27-й минуте забил Ферран Торрес. Первый матч прошел в Барселоне и завершился со счетом 4:4.
В финале «Барселона» сыграет с «Реалом», который по сумме двух встреч победил «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4). Решающий матч турнира пройдет 26 апреля в Севилье.
«Барселона» и «Реал» в восьмой раз сыграют друг с другом в финале Кубка Испании, ранее команды встречались в 1936, 1968, 1974, 1983, 1990, 2011 и 2014 годах. На счету «Реала» четыре победы, «Барселона» была сильнее трижды.
В прошлом сезоне обладателем Кубка Испании стал «Атлетик», в финале обыгравший «Мальорку». «Барселона» является рекордсменом по числу побед в кубке, команда выигрывала трофей 31 раз, на счету «Реала» 20 титулов.