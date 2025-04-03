«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании

«Барселона» и «Реал» в восьмой раз сыграют друг с другом в финале Кубка Испании, ранее команды встречались в 1936, 1968, 1974, 1983, 1990, 2011 и 2014 годах. На счету «Реала» четыре победы, «Барселона» была сильнее трижды.