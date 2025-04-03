«Барса» прорвалась в финал к «Реалу»! А «Атлетико» запорол сезон за три недели

«Атлетико» продолжал давить, тем не менее уже не был столь эффективен. «Барселона» не поддавалась на мощный прессинг и не забывала про интересные контрвыпады. Счёт больше не менялся, а это значит, мадридцы всего за три недели лишились всех надежд на трофей в этом сезоне. Впереди дополнительное «эль класико» — в финале Кубка! Оно состоится 24 апреля. Ждать осталось немного.