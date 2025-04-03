«Жозе, убирайся из Турции!» Моуринью разносят — он схватил тренера соперника за нос

Жозе Моуринью снова напомнил о себе. На этот раз в центре внимания оказалось поведение португальского тренера «Фенербахче» после кубкового матча с «Галатасараем» (1:2). Жозе схватил за нос тренера соперника Окана Бурука, а тот упал как подкошенный.
Португалец получил красную карточку, и его не было на пресс-конференции. В феврале нынешнего года Моуринью после матча чемпионата Турции с «Галатасараем» (0:0) заявил, что «футболисты соперника прыгали, как обезьяны». Тогда Жозе забанили на четыре игры за проявление расизма и оскорбления резервного арбитра. Сам Моуринью настаивал на том, что его слова вырвали из контекста.
Каким может быть наказание теперь? Жозе дисквалифицируют на один-три матча в соответствии с дисциплинарным регламентом, если его действия расценят как «неспортивное поведение». Но и есть и более суровый вариант. 5−10 матчей бана, если его действия подпадут под статью «нападение на соперника». Неудивительно, что после игры турецкие эксперты разнесли иностранного тренера.
Окан Бурук после матча призвал не преувеличивать то, что произошло после финального свистка: «Я бы хотел, чтобы тренеры просто пожали друг другу руки после игры и ушли. Но всё вышло не так. Мы пошли к арбитрам, а дальше вы всё сами видели. Не считаю поведение Моуринью правильным. Однако у меня всего лишь небольшая царапина на носу. Не хочу много говорить об этом. Не стоит преувеличивать».
Комментатор Сердар Али Челиклер очень жёстко прошёлся по португальскому тренеру после дерби: «Время Жозе Моуринью в “Фенербахче” подходит к концу. Нужно уволить его. На что, чёрт возьми, он рассчитывал? Пошёл на тренера соперника. Убирайся к чёрту из страны! Дайте ему компенсацию и отправьте домой. “Фенербахче” должен принести извинения Окану Буруку. При нормальных обстоятельствах “Галатасарай” мог побеждать со счетом 6:1 или 7:1. Чудо, что всё завершилось минимальным преимуществом. После такого бурного матча “Фенербахче” хранит тишину. Это недоброе предзнаменование. Жду, что руководство уволит тренера или кого-то из менеджмента. Можно сказать, что Моуринью несчастен в нынешнем сезоне. Окан Бурук превратил его в неудачника».
Бывший член правления «Галатасарая» Эшреф Хамамджиоглу тоже призвал выдворить иностранного тренера из Турции: «Моуринью нужно немедленно госпитализировать и депортировать после прохождения терапии по контролю гнева. Прежде всего эту процедуру должен запустить сам “Фенербахче”.
Экс-нападающий сборной Турции Нихат Кахведжи тоже не понимает, что нашло на Моуринью: «Жозе, зачем вы приехали в Турцию? Болельщики “Фенербахче” задайте этот вопрос руководству клуба. Чего добился Моуринью в таком важном матче? Жозе подходит после игры и хватает Бурука за нос, а тот сразу падает на землю. Все же это видели? Мы подарили новые фотографии, которые облетят весь спортивный мир. В первый раз вижу подобное поведение со стороны тренера. Зачем? В прошлый раз он назвал игроков “Галатасарая” обезьянами, но “Фенербахче” сделал всё, чтобы защитить Моуринью. Зачем теперь вести себя подобным образом?».
Вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк: «Это нападение не только на тренера “Галатасарая”, но и на весь турецкий футбол. Откуда у Моуринью такая смелость? Нам действительно трудно это понять. Предполагаю, что представители Федерации футбола Турции видели всё. Моуринью атаковал Окана словесно, а потом — де-факто. Где ещё в мире он позволил бы себе такое? Что он думает о Турции? Надеюсь, за этим последует наказание».
Комментатор Ахмет Чакар: «Моуринью “покончил с собой” после того, что сделал. Он называл игроков “Галатасарая” обезьянами, а теперь схватил за нос тренера. Позор нам, если этот человек останется тренером “Фенербахче”. Моуринью — больше не просто плакса. Это обидчивый человек, который нападает сзади».
Экс-футболист Синан Энгин: «Ни руководство “Фенербахче”, ни Моуринью, ни футболисты команды не должны оправдывать поражение работой арбитра. “Галатасарай” одержал заслуженную победу. Моуринью исчерпал себя как тренер. Это доказывает его поведение. Будь я на месте Окана Бурука, то ответил бы португальцу».
Бывший турецкий футболист и тренер Ондер Озен: «Прошедший матч — признак того, что “Фенербахче” закончился. “Галатасарай” должен был побеждать с разницей в три-четыре мяча. Будь у меня полномочия, я бы не платил зарплату членам тренерского штаба “Фенербахче”. Моуринью не заслуживает даже встречи с Оканом. Когда “Галатасарай” не добивается успеха, он мгновенно меняет тренера, делает перестановки в руководстве. В “Фенербахче” почти ничего не меняется в течение семи лет».
Экс-футболист и тренер, а ныне эксперт Абдулкерим Дурмаз: «Обычно мужчина не нападает на другому мужчину, пока ему что-то не скажут. Возможно, Окан бросил что-то едкое в адрес Моуринью. Но поведение португальца — большая ошибка. Видимо, он что-то услышал и не смог это переварить. Моуринью совершил тысячу ошибок в ходе игры. Выпусти я на поле 11 человек с трибуны, они бы и то лучше показали себя до перерыва».
Бывший турецкий футболист Эрман Тороглу: «Моуринью больше не держит удар. Этот человек решил, что может делать в Турции всё, что хочет. Жозе пора уходить. Его силы хватило только на то, чтобы схватить Бурука за нос. Но команда Моуринью ни хрена не играла».