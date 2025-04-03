«Жозе, убирайся из Турции!» Моуринью разносят — он схватил тренера соперника за нос

Экс-нападающий сборной Турции Нихат Кахведжи тоже не понимает, что нашло на Моуринью: «Жозе, зачем вы приехали в Турцию? Болельщики “Фенербахче” задайте этот вопрос руководству клуба. Чего добился Моуринью в таком важном матче? Жозе подходит после игры и хватает Бурука за нос, а тот сразу падает на землю. Все же это видели? Мы подарили новые фотографии, которые облетят весь спортивный мир. В первый раз вижу подобное поведение со стороны тренера. Зачем? В прошлый раз он назвал игроков “Галатасарая” обезьянами, но “Фенербахче” сделал всё, чтобы защитить Моуринью. Зачем теперь вести себя подобным образом?».