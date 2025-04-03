Нойер впервые после травмы приступил к тренировкам с мячом

«В четверг капитан “Баварии” вновь смог выполнить на поле специальные упражнения для вратарей. Во время индивидуального занятия с тренером вратарей Михаэлем Рехнером вратарь впервые тренировался с мячом с тех пор, как две недели назад во время программы реабилитации у него возникла реакция в икроножных мышцах после разрыва мышечного волокна», — говорится в сообщении.