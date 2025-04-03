МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вратарь мюнхенской «Баварии» немец Мануэль Нойер впервые после травмы приступил к тренировкам с мячом, сообщается на сайте клуба.
В начале марта Нойер получил повреждение икроножной мышцы во время празднования одного из голов в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера» (3:0). У голкипера был диагностирован разрыв мышечного волокна в правой икре.
«В четверг капитан “Баварии” вновь смог выполнить на поле специальные упражнения для вратарей. Во время индивидуального занятия с тренером вратарей Михаэлем Рехнером вратарь впервые тренировался с мячом с тех пор, как две недели назад во время программы реабилитации у него возникла реакция в икроножных мышцах после разрыва мышечного волокна», — говорится в сообщении.
В декабре 2022 года футболист получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Летом 2023 года немец перенес операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. В декабре 2024 года Нойер сломал ребро, но уже 10 января восстановился после травмы.
Нойеру 39 лет. Он выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 11-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза — победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.