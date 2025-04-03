«Барселоне» разрешили зарегистрировать Ольмо и Виктора, пишут СМИ

Ранее каталонская команда испытывала проблемы с регистрацией Ольмо, который был куплен летом у немецкого «Лейпцига» за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. 2 апреля Ла Лига сообщила о финансовых проблемах испанского футбольного клуба «Барселона» из-за сделки с продажей VIP-лож на «Камп Ноу». Новый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство «Барселоны» неправомерно включило в финансовую отчетность 100 млн евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намеревалась снизить лимит заработной платы клуба, а также аннулировать данную сделку, которая ранее позволяла «Барселоне» зарегистрировать футболистов.