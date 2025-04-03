Лучший грузинский футболист в Европе прямо сейчас. Нет, это не Хвича

Однако за Микаутадзе уже выстроилась очередь из клубов. Ещё и крутое выступление с Грузией на Евро-2024 добавило стоимости. Сборная вышла в ⅛ финала, а Жорж забил три мяча и оформил один ассист за четыре игры. «Метц» грамотно прописал в арендном соглашении с «Аяксом» право выкупа за € 13 млн и подсуетился. В итоге основная борьба за Жоржа развернулась между «Монако» и «Лионом». Сам нападающий выбрал вторую команду: свою роль сыграл не только статус родного клуба, но и игровая позиция. Монегаски видели Микаутадзе на фланге, а Жорж хотел выступать только в центре атаки. «Лион» в итоге заплатил за новичка € 18,5 млн.