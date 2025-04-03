Прокуратура запросила четыре года и девять месяцев тюрьмы для Анчелотти

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Испанская прокуратура запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» итальянца Карло Анчелотти по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство Франс Пресс.
В марте 2024 года прокуратура Испании запросила для Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы, а в июне увеличила предполагаемый срок до пяти лет. По версии следствия, итальянский тренер платил налоги в 2014 и 2015 годах лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода, задолжав суммарно более одного миллиона евро. Указавший себя резидентом Испании Анчелотти за этот период не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.
В четверг прокурор заявил, что факт мошенничества и сокрытия доходов является доказанным. Адвокат итальянца Карлос Сабала заявил в суде, что тренер не знал, что подписывает. Во время слушаний Анчелотти заверил суд, что «никогда не думал о мошенничестве», подчеркнув, что именно мадридский клуб предложил ему такую систему выплаты части вознаграждения.
Решение Высшего суда Мадрида, слушания в котором стартовали в среду, было отложено.
Анчелотти 65 лет, он также возглавлял итальянские «Реджану», «Парму», «Ювентус», «Милан» и «Наполи», английские «Челси» и «Эвертон», французский «Пари Сен-Жермен», немецкую «Баварию».