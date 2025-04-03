Прокуратура запросила четыре года и девять месяцев тюрьмы для Анчелотти

В марте 2024 года прокуратура Испании запросила для Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы, а в июне увеличила предполагаемый срок до пяти лет. По версии следствия, итальянский тренер платил налоги в 2014 и 2015 годах лишь со своей зарплаты в «Реале», но не с дополнительных источников дохода, задолжав суммарно более одного миллиона евро. Указавший себя резидентом Испании Анчелотти за этот период не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.