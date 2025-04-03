Казахстанский футболист рассказал об интересе из Европы

В КПЛ-2025 он провел три матча, результативными действиями не отметился.
«Алишер Апсалямов, бывший глава футбольного клуба “Атырау”, сказал мне о предложение из Бельгии, но это был лишь интерес со стороны клуба “Кортрейк”, но не контракт. Я помню, что тогда весь Казахстан шумел, когда об этом написали. Но так как не было конкретного предложения от них, когда мне контракт предложил “Елимай”, я принял это решение. При этом у меня все еще есть желание уехать в европейский чемпионат», — рассказал он Sport+.
22-летний Жумаханов является воспитанником атырауского футбола. В его карьере также был кызылординский «Кайсар». В национальную команду начал привлекаться с прошлого года, до этого играл за молодежную сборную до 21 года.