17-летний Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «МЮ». Скоро сыграет в основе?

«Сначала я мало что о нем знал, но сразу отметил его энергичность. Его менталитет — он никогда не сдается. Это то, что впечатляет меня больше всего. Не так много людей, которых я видел, могут работать так, как он. Он способен атаковать и защищаться. Я сам прошел через это, понимаю, что выделяться в этом возрасте — это хорошо, и этим можно гордиться. Однако конечная цель — достичь первой команды. Для этого нужно сохранять скромность и упорно работать. Думаю, он сможет туда добраться. Тяжелая работа побеждает талант, у него же есть и то, и другое. Его нужно направлять, чтобы он прогрессировал еще сильнее. Сначала он был застенчивым, но, узнав себя получше, появится настоящий Амир. Он приехал в эту страну и не мог говорить на нашем языке, но его английский сейчас прекрасен, он действительно хорош», — оценил Ибрагимова тренер академии «МЮ» Радусио Кинг.