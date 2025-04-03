17-летний Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «МЮ». Скоро сыграет в основе?

17-летний уроженец Дагестана Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» — летом 2024-го он заключил с манкунианцами молодежное соглашение. Юный футболист считается большим талантом и уже провел несколько матчей в сборных Англии различных возрастов.
Ибрагимов сообщил новость в соцсетях
Амир поделился приятной новостью в соцсетях, прикрепив фотографию с подписания контракта. Срок соглашения не разглашается. Отметим, что это случилось на следующий день после того, как Амиру исполнилось 17 лет. По английским правилам, профессиональный договор футболисты могут заключать именно с этого возраста.
«Рад подписать свой первый профессиональный контракт с “Манчестер Юнайтед”. Ничего не меняется, тяжелая работа продолжается», — так дагестанец подписал радостную публикацию.
В комментариях под постом Ибрагимова собралось множество восторженных комментариев. Фанаты «красных дьяволов» считают Амира большим талантом. «Время творить историю», — написал один из подписчиков.
Ибрагимов уже играет за сборную Англии
17-летний Ибрагимов стабильно выступает за «МЮ» в АПЛ U-18 — в текущем сезоне оформил 6+4 в 16 встречах. Также он привлекается к премьер-лиге 2, где соревнуются коллективы U-21. Амир играет на позиции вингера и временами дарит яркие хайлайты: например, в сентябре оформил хет-трик и отдал две голевые в матче Кубка АПЛ против «Ливерпуля» среди команд U-17.
Также у Амира есть несколько матчей за сборные Англии U-15 и U-16. Пока он не заигран за взрослых «Трех львов», что сохраняет теоретическую возможность выступать на международном уровне за Россию. Пока выбор юного футболиста понятен — он с 2019-го года находится в Англии, когда его семья переехала из дагестанского города Буйнакска. Поначалу он занимался в академии «Шеффилд Юнайтед», но быстро оказался в школе «красных дьяволов».
«Сначала я мало что о нем знал, но сразу отметил его энергичность. Его менталитет — он никогда не сдается. Это то, что впечатляет меня больше всего. Не так много людей, которых я видел, могут работать так, как он. Он способен атаковать и защищаться. Я сам прошел через это, понимаю, что выделяться в этом возрасте — это хорошо, и этим можно гордиться. Однако конечная цель — достичь первой команды. Для этого нужно сохранять скромность и упорно работать. Думаю, он сможет туда добраться. Тяжелая работа побеждает талант, у него же есть и то, и другое. Его нужно направлять, чтобы он прогрессировал еще сильнее. Сначала он был застенчивым, но, узнав себя получше, появится настоящий Амир. Он приехал в эту страну и не мог говорить на нашем языке, но его английский сейчас прекрасен, он действительно хорош», — оценил Ибрагимова тренер академии «МЮ» Радусио Кинг.
Ибрагимов действительно считается большим талантом: уже в 15 лет он привлекался к тренировкам с основной командой, а также познакомился с сэром Алексом Фергюсоном. В академии клуба занимаются младшие братья Амира — 12-летний Мухаммад и 10-летний Газик.
Артемий Кутейников