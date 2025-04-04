«Челси» взял дерби и приблизился к ЛЧ! Палмер порадовал болельщиков впервые за три месяца

К тому моменту «Челси» уже должен был вести в счёте, ведь первая же атака «синих» привела к супермоменту. Джексон откликнулся на отличный дальний заброс Чалобы и ворвался в штрафную по центру, однако далеко отпустил мяч и проиграл дуэль Викарио. А потом подкараулил вынос ван де Вена и переправил мяч в штангу. В этом весь Николас. Был неплохой шанс и у Энцо — Удоджи помешал тому замкнуть прострел Палмера. Ещё многим зрителям показалось, что опасный удар в ближний угол Гюсто достиг цели. Ошибочно — мяч в сетку-то попал, только с обратной стороны.