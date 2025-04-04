«Арсенал» хочет подписать Нико Уильямса и может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба

Согласно сообщениям Daily Telegraph, по текущему контракту Уильямс получает значительно больше 100 000 фунтов в неделю после уплаты налогов, во многом благодаря уникальной налоговой политике, действующей в Стране Басков. Это может означать то, что в «Арсенале» Нико может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков, включая Деклана Райса, Букайо Сака и Мартина Эдегора, с зарплатой не менее 250 000 фунтов в неделю.