«Арсенал» хочет подписать Нико Уильямса и может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Канониры» могут даже быть готовы заплатить больше, чем 60 млн евро отступных летом, чтобы обеспечить более выгодные условия оплаты, что позволит им структурировать платежи в течение срока действия предполагаемого контракта Уильямса, а не выплачивать всю сумму сразу.
Согласно сообщениям Daily Telegraph, по текущему контракту Уильямс получает значительно больше 100 000 фунтов в неделю после уплаты налогов, во многом благодаря уникальной налоговой политике, действующей в Стране Басков. Это может означать то, что в «Арсенале» Нико может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков, включая Деклана Райса, Букайо Сака и Мартина Эдегора, с зарплатой не менее 250 000 фунтов в неделю.
Кай Хаверц в настоящее время является самым высокооплачиваемым футболистом в «Арсенале» с зарплатой 280 000 фунтов в неделю, но «канонирам», возможно, придется превзойти этот показатель, чтобы заполучить Уильямса.