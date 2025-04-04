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«Арсенал» хочет подписать Нико Уильямса и может сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.

Источник: Getty Images

«Канониры» могут даже быть готовы заплатить больше, чем 60 млн евро отступных летом, чтобы обеспечить более выгодные условия оплаты, что позволит им структурировать платежи в течение срока действия предполагаемого контракта Уильямса, а не выплачивать всю сумму сразу.

Согласно сообщениям Daily Telegraph, по текущему контракту Уильямс получает значительно больше 100 000 фунтов в неделю после уплаты налогов, во многом благодаря уникальной налоговой политике, действующей в Стране Басков. Это может означать то, что в «Арсенале» Нико может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков, включая Деклана Райса, Букайо Сака и Мартина Эдегора, с зарплатой не менее 250 000 фунтов в неделю.

Кай Хаверц в настоящее время является самым высокооплачиваемым футболистом в «Арсенале» с зарплатой 280 000 фунтов в неделю, но «канонирам», возможно, придется превзойти этот показатель, чтобы заполучить Уильямса.