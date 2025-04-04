Потерял место в сборной Казахстана и европейском клубе. Что происходит с Оразовым

Не изменилось восприятие от игры Оразова и в сборной Казахстана. Показательно, что он не вышел даже на замену в важнейшей стартовой игре нового цикла с Уэльсом. В основе на его позицию поставили возрастных Тагыбергена и Мужикова. Али Алиев точно не враг себе, более того, он всегда акцентирует внимание на динамичных, объемных игроках. Оразов по своей стилистике такой, но похоже его нынешняя форма далека от образцов 2022—2023 годов. Далека настолько, что в лучшем физическом состоянии предстают игроки 34−35 лет.