Потерял место в сборной Казахстана и европейском клубе. Что происходит с Оразовым

Резкое падение формы Оразова стало заметным еще осенью прошлого года. Тогда же Рамазана впервые за долгое время не вызвали в сборную. Но казалось, что Станислав Черчесов слишком суров по отношению к игроку.
Однако, вскоре оказалось, что по сути Черчесов был прав. Оразов до сих пор не может вернутся в основную обойму датского «Силькеборга», получая считанное количество игрового времени. В этом году он лишь дважды вышел на поле в официальных играх, в обоих случаях на 90-й минуте. Да, против «Сендерйюске» хавбеку даже удалось забить, но этот гол глобально никак не повлиял на положение Рамазана в клубе.
Не изменилось восприятие от игры Оразова и в сборной Казахстана. Показательно, что он не вышел даже на замену в важнейшей стартовой игре нового цикла с Уэльсом. В основе на его позицию поставили возрастных Тагыбергена и Мужикова. Али Алиев точно не враг себе, более того, он всегда акцентирует внимание на динамичных, объемных игроках. Оразов по своей стилистике такой, но похоже его нынешняя форма далека от образцов 2022—2023 годов. Далека настолько, что в лучшем физическом состоянии предстают игроки 34−35 лет.
С Лихтенштейном хавбеку дали шанс в основе. Хотя опять же, изначально это не планировалось, в паре с Жуковым должен был выйти Мужиков, но Серикжан получил микротравму прямо на разминке перед игрой. Это открыло дорогу Оразову в основу. Но даже на фоне такого соперника Рамазан выглядел совершенно не тем игроком, которого мы видели год назад.
Хавбек получил самую низкую оценку от портала whoscored (6,6), среди игроков вышедших с первых минут. Кроме того, уже в первом тайме он заработал необязательную желтую карточку и это сподвигло заменить его во второй половине.
По информации источника знакомого с ситуацией, в тренерском штабе сборной неприятно удивлены уровнем нынешних кондиций Оразова. Прошедший матч с Лихтенштейном лишь усугубил это впечатление.
И в действительности, это плохая новость для сборной. Ведь Рамазан показывал себя одним из игровых лидером команды при Адиеве. Но сейчас, уже три тренера (Черчесов, Алиев и наставник «Силькеборга» Кент Нильсен) по сути сходятся в одном мнении и это объективно говорит о состоянии Оразова. Это остро выраженный сигнал для футболиста, говорящий лишь об одном — что-то идет не так и ситуацию необходимо менять в ближайшее время.