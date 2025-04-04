«Он не мужчина»: как Шейк охомутала Роналду и стала богатой супермоделью

Роналду познакомил возлюбленную с семьей. Разговоры об их скорой свадьбе ходили не один год. Желтая пресса уже даже опубликовала сроки: церемония пройдет после чемпионата Европы-2012. Окружение пары раз за разом опровергало слухи. Высказалась даже бабушка модели: «Разговаривала с ней недавно про это. Да не собирается она замуж. Говорит, зачем торопиться. Работа у нее идет пока. А замуж выйдет, ребенок родится — все, сядет. Жалуется, что достали уже этими расспросами. Криштиану приезжал в Башкирию? Нет. А в качестве кого он сюда приедет? В качестве жениха? Это несерьезно».