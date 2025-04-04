«Он не мужчина»: как Шейк охомутала Роналду и стала богатой супермоделью

«Чувствовала себя мальчиком»
Еманжелинск. Там, в Челябинской области, 6 января 1986 года родилась Ирина Шайхлисламова. В самой обычной советской семье: папа работал шахтером, мама играла на фортепиано в детском саду. Ирина осталась без отца достаточно рано — в 14 лет. Диагноз — болезнь легких, что, если учитывать профессию, весьма характерно. Валерий Шайхлисламов мечтал о сыне, и такое признание наложило отпечаток на детскую психику Иры. Она даже признавалась, что ощущала себя парнем. А после смерти отца — главой семьи.
«Чувствовала, что должна быть мальчиком. Я сказала себе, что никогда не выйду замуж, — признавалась Шейк в интервью Vogue. — Конечно, позже в жизни я переросла это, и теперь мне нравится быть женщиной. Но я хорошо помню то чувство».
В ней намешано немало кровей: это и татарские корни отца, и русское происхождение матери. Она была закрытым ребенком. Сама Ирина подчеркивала, что большую роль сыграл сильный стресс, пережитый в шесть лет. «Нас ограбили. Я открыла дверь и столкнулась с тремя мужчинами в масках, один из них приставил пистолет к моей голове. Оказалось, что их подослал лучший друг отца — возможно, поэтому у меня не так много друзей, мне сложно доверять людям», — рассказывала модель.
Грабители забрали все наличные, которые отец выручил за проданную машину. Они хотели построить новый дом и отложить средства на учебу.
«Покупать картошку — безумие»
Детство Шейк выдалось непростым. Денег в семье практически не было, родители впахивали сутками напролет. Чтобы выжить, помогал огород и заготовки на зиму. Позже, когда она перебралась в Нью-Йорк, ее шокировал сам факт, что местные покупают картошку в супермаркете. «Я подумала: “Это безумие”. Впрочем, их жизнь мало чем отличалась от жизни среднестатистического россиянина в 90-е годы.
Отношения со сверстниками не складывались. Мальчики ее не любили. Из-за смуглого цвета кожи и пухлых губ одноклассники смеялись над Ириной. Называли Чунга-Чангой. Шейк тогда даже в голову не могло прийти, что в будущем она станет моделью. После окончания школы девушка перебралась в Челябинск, где поступила в колледж. Из всех специальностей выбрала маркетинг. Параллельно посещала школу моделей, где ее и заметил Гия Джикидзе. Модельный агент предложил Ирине поехать в Париж. Кстати, именно тогда она и приняла решение сменить труднопроизносимую фамилию Шайхлисламова на что-то более броское.
Шейк не знала иностранных языков. Жила в небольшой квартире еще с семью моделями. Денег опять катастрофически не хватало. Но позже признавалась: то время стало самым прекрасным в ее жизни. По просьбе Ирины ее отправили в США. Поворотным моментом стала съемка для журнала Sports Illustrated. Дальше — десятки контрактов. Если бросить взгляд на ее карьеру, то, наверное, нет ни одного топового глянцевого издания, на обложке которого не появлялась Шейк.
«Пришлось за ней побегать»
В 2008 году в жизни модели случился еще один неожиданный поворот. Шейк получила предложение на съемку от Джорджо Армани. Где и познакомилась с нападающим мадридского «Реала» и одним из самых звездных футболистов мира — Криштиану Роналду. Португалец привык, что мог добиться практически любой девушки. Но российская модель проявила жесткий уральский характер. Два года Роналду добивался ее сердца.
«Мне пришлось за ней побегать, — подчеркивал нападающий в одном из интервью. — Она не сразу поверила, что я хороший парень и достоин ее внимания. Мне в ней нравится все! Помимо фигуры, обожаю ее роскошные волосы, ее характер, она очень образованная, начитанная. С ней всегда интересно, всегда есть о чем поговорить. Кроме того, она добрая, нежная. И она — хорошая хозяйка, умеет готовить. К сожалению, не часто удается вместе поужинать дома».
Изначально пара скрывала отношения. Но вездесущие папарацци все чаще вылавливали их вместе. Когда скрывать роман стало уже невозможно, Шейк подчеркнула: «Да, это правда, мы вместе. Но я прошу журналистов не нарушать наше личное пространство. Придет время, и мы сами раскроем детали. Криштиану замечательный, он очень внимательный и хороший. Но мы подробно расскажем о нас позже, когда почувствуем, что пришло время».
Любовь к России
Конечно, расстояние вносило коррективы. Криштиану жил в Мадриде, Ирина — в США. Видеться получалось не так часто, как хотелось бы. Но Шейк старалась не пропускать матчи возлюбленного. Со временем они начали соглашаться на съемки в совместных фотосессиях. Иногда даже — достаточно откровенных.
При этом, модель никогда не забывала о родной стране и в интервью признавалась, что любит Россию. И такое событие, как Олимпийские игры в Сочи, обойти стороной не могла никак. Именно Шейк несла табличку «Russian Federation» на параде атлетов в рамках церемонии открытия домашних Игр.
Недавно о том дне вспомнил телеведущий Андрей Малахов, который вложил совместное фото с черноморского побережья.
«На фото (#наташапрости) я с Ириной Шайхлисламовой (в народе Шейк), которая несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: “Go Russia!”, “Нас не догонят!”. Сейчас, спустя десять лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать», — подписал фотографию Малахов и добавил: в тот день они с моделью сидели в одном из кафе Сочи и вспоминали детство.
Роналду познакомил возлюбленную с семьей. Разговоры об их скорой свадьбе ходили не один год. Желтая пресса уже даже опубликовала сроки: церемония пройдет после чемпионата Европы-2012. Окружение пары раз за разом опровергало слухи. Высказалась даже бабушка модели: «Разговаривала с ней недавно про это. Да не собирается она замуж. Говорит, зачем торопиться. Работа у нее идет пока. А замуж выйдет, ребенок родится — все, сядет. Жалуется, что достали уже этими расспросами. Криштиану приезжал в Башкирию? Нет. А в качестве кого он сюда приедет? В качестве жениха? Это несерьезно».
«Мальчик, а не мужчина»
Но до свадьбы дело так и не дошло. Разговоры о расставании пошли после вручения премии «Золотой мяч». Шейк на церемонии не появилась. А Роналду не упомянул ее в торжественной речи. За несколько дней до этого футболист не поздравил ее в социальных сетях с днем рождения. Стало ясно: сказке, которая длилась почти пять лет, пришел конец. В СМИ появилось много версий причины разрыва. От измен со стороны Криштиану до отказа модели ехать на 60-летие будущей свекрови. Говорилось даже, что отношения звездной пары — это пятилетний контракт. А цель — обоюдный пиар. Версия с изменами выглядела наиболее правдоподобной.
«Мой идеальный мужчина честен, верен, а также является джентльменом, который знает, как обращаться с женщиной. Я не верю в мужчину, который делает меня несчастной. Таких я считаю мальчиками, а не мужчинами. Я думала, что нашла свой идеал, но оказалось, что это не так», — подчеркивала Шейк.
Спустя несколько месяцев Шейк начала встречаться с актером Брэдли Купером, а в 2017 году родила ему дочь. В июне 2019 года последовал развод. Криштиану Роналду в 2016 году сошелся с испанской моделью Джорджиной Родригес. Но, по информации таблоида The Sun, спустя год признался, что до сих пор любит свою бывшую. «Он жалеет о том, как все закончилось, и по-прежнему проявляет интерес к происходящему в ее жизни. Криштиану не думал, что Ирина когда-нибудь уйдет от него», — сказал знакомый Роналду.
Сергей Смышляев