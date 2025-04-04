Гвардиола прокомментировал новость об уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»

«Печальный день. Но и счастливый день из-за того, что я лично получил удовольствие от общения с Кевином. Он подарил всем нам своё смирение и большое влияние на общий успех в последнее десятилетие. Без него это было бы невозможно представить.



Когда уходили Венсан Компани, Серхио Агуэро или Давид Сильва — это тоже были печальные дни. У нас ещё будет 10, надеюсь, 11 матчей, которыми мы можем насладиться вместе с нашими болельщиками. В них Кевин получит любовь и признание, которых заслуживает.



Всегда нужно быть осторожным в оценках игроков за пару последних десятилетий. Но, согласитесь, нет никаких сомнений в том, что Де Брёйне — один из величайших. Его стабильность, за исключением последнего года, когда начались травмы, поражает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.