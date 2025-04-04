Андрей Шевченко обвинил УЕФА в нежелании видеть украинцев в руководстве

Глава УАФ поблагодарил всех, кто за него голосовал. «Это ведь было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну. Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы будем и дальше вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества», — заключил Шевченко.