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Андрей Шевченко обвинил УЕФА в нежелании видеть украинцев в руководстве

Глава Украинской ассоциации футбола 3 марта проиграл выборы в исполком УЕФА. По словам Шевченко, он получил «определенные сигналы» о том, что из-за политических аспектов Украину и его лично не хотят видеть в руководстве УЕФА.

Источник: Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко заявил, что в УЕФА не хотят видеть представителей Украины в руководстве. Слова Шевченко приводит сайт УАФ.

Накануне Шевченко не попал в исполком УЕФА по итогам голосования на конгрессе организации в Белграде.

«К сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось последующими событиями на самом конгрессе», — сказал Шевченко.

Глава УАФ поблагодарил всех, кто за него голосовал. «Это ведь было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну. Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы будем и дальше вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества», — заключил Шевченко.

Глава РФС Александр Дюков, который входил в исполком с 2021 года, не переизбирался.