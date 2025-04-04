Шанс «Актобе» и кошмар «Ордабасы». Что нужно знать о матчах 4-го тура КПЛ?

В эти выходные сыграют все 14 клубов премьер-лиги, но есть важное уточнение. Дело в том, что ранее «Кайрат» и «Атырау» внесли изменения в свой календарь. Изначально в эти выходные они должны были сыграть в четвертом туре в Алматы, но эта встреча была перенесена на 16-е число. А вот в воскресенье, 6 апреля, они проведут очную встречу в Атырау, которая была запланирована на лето. Это было сделано по просьбе «Кайрата», чтобы разгрузить свой календарь во время еврокубковой квалификации.