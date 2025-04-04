Шанс «Актобе» и кошмар «Ордабасы». Что нужно знать о матчах 4-го тура КПЛ?

В эти выходные сыграют все 14 клубов премьер-лиги, но есть важное уточнение. Дело в том, что ранее «Кайрат» и «Атырау» внесли изменения в свой календарь. Изначально в эти выходные они должны были сыграть в четвертом туре в Алматы, но эта встреча была перенесена на 16-е число. А вот в воскресенье, 6 апреля, они проведут очную встречу в Атырау, которая была запланирована на лето. Это было сделано по просьбе «Кайрата», чтобы разгрузить свой календарь во время еврокубковой квалификации.
Поэтому фактически в воскресенье команды проведут встречу в рамках 16-го тура КПЛ, но мы все равно включаем ее в превью четвертого тура. Разницы в этом особо нет, тем более соперники те же.
Что нас ждет в четвертом туре? Будет много жарких матчей
В течение двух дней пройдут семь матчей в шести городах: Кокшетау, Алматы, Костанае, Атырау, Актобе и Семее. А вот в Астане пройдут сразу две игры — на «Астана Арене» будут проведены противостояния между «Астаной» и «Ордабасы», а также между «Елимаем» и «Улытау».
Давайте пройдемся по каждому матчу и выделим основную интригу в них.
Сможет ли «Тобол» продлить свою суперсерию?
Тур будет открыт в Кокшетау, где «Окжетпес» примет «Тобол». Они сыграют в субботу, 5 апреля, в 15:00. По итогам трех туров в активе синегорцев четыре очка, а у костанайцев их пять. Эти коллективы занимают места в верхней половине турнирной таблицы.
В очном противостоянии в последние годы все было достаточно односторонне. В девяти подряд матчах «Тобол» одержал победу над «Окжетпесом» с общим счетом 21:4! Последний раз кокшетаусцы выигрывали у костанайцев больше восьми лет назад — в марте 2017-го. Тогда домашнюю игру синегорцы выиграли со счетом 1:0.
«Тобол» потерял очки в двух подряд матчах и такие результаты сильно бьют по их статусу одних из претендентов на медали. Поэтому в предстоящей игре подопечные Нурбола Жумаскалиева будут максимально настроены на три очка. Но смогут ли они переиграть «Окжетпес» в гостях? На своем поле единственный матч в текущем первенстве они выиграли — против «Атырау» (2:1).
У самой миролюбивой команды вновь будет ничья?
5 апреля, в 16:00, на алматинском стадионе «Хан-Тенгри» пройдет противостояние между талдыкорганским «Жетысу» и столичным «Женисом». У номинальных хозяев поля всего два набранных очка и предпоследнее 13-е место в турнирной таблице, у «Жениса» — три балла и восьмая строчка.
Обе команды любят играть вничью. Так, астанчане свели к миру все три проведенных матча, а «Жетысу» дважды поделил очки и один раз проиграл. Вероятность ничьей достаточно высока и в предстоящей игре.
С другой стороны, оба коллектива нуждаются в очках и постараются одержать первую победу в сезоне. Любопытно, что в этом противостоянии встретятся два друга — главный тренер «Жетысу» Самат Смаков и генеральный директор «Жениса» Айдын Кожахмет. Но на 90 минут о дружбе стоит забыть, ведь на кону драгоценные очки.
«Астана» оставит «Ордабасы» на последнем месте?
В тот же день, 5 апреля, в 17:00 состоится центральная встреча тура между командами из разных полюсов турнирной таблицы. Входящая в список лидеров «Астана» (7) сыграет на своем поле с занимающим последнее место «Ордабасы» (2).
Про этот матч уже многое было сказано. «Астана» сейчас находится в очень неплохой форме, особенно для старта чемпионата. Команда доминирует на поле и играет в очень агрессивный футбол в атаке. «Ордабасы» же никак не может найти свою игру и подвергается серьезной критике своих же болельщиков.
После ужасающего старта сезона шымкентцам придется ехать в столицу и играть, пожалуй, с самым нежелательным соперником на этом этапе чемпионата. Смогут ли они удивить фаворитов встречи? Или же «Астана» добьется своего, тем более со столь сумасшедшей статистикой нестареющего Марина Томасова? Узнаем уже завтра.
Как на «Туране» скажутся два обидных поражения от грандов?
Одновременно с центральным матчем тура, в 17:00, прозвучит стартовый свисток в Костанае, где сыграют петропавловский «Кызыл-Жар» и туркестанский «Туран». У номинальных хозяев два набранных очка в трех турах, а у гостей — три балла.
Туркестанцы показывают симпатичный футбол на старте сезона. При новом тренере Виталии Жуковском они добыли победу в первом туре над «Окжетпесом» (2:0), а затем проиграли лидерам чемпионата — «Актобе» (1:2) и «Кайрату» (1:2). Причем актюбинцы вырвали победу в последней десятиминутке, а кайратовцы — за 15 минут до конца основного времени матча. Оба поражения стали для «Турана» обидными.
Но теперь уровень оппозиции заметно упал — команде предстоит биться на выезде с куда более скромным «Кызыл-Жаром». Конечно, северяне тоже заждались побед, но с гостями из Туркестана точно не будет просто. Да и тот факт, что петропавловцам приходится играть в чужом городе, дает о себе знать.
Помогут ли «Кайрату» перемены в календаре?
Мы уже рассказали про изменения в календаре «Кайрата» и «Атырау». Болельщики алматинцев благодарны руководству и фанатам нефтяников за то, что те пошли навстречу их клубу. Но на поле в воскресенье будет точно не до любезностей. Там и тем, и другим нужны очки и, желательно, победа.
Если «Атырау» проиграл последние два матча с общим счетом 1:6, то «Кайрат», напротив, последние две игры выиграл с общим счетом 6:1. У хозяев три балла в таблице, а у алматинцев их семь. Понятно, что действующие чемпионы будут фаворитами этого противостояния, но в Атырау местная команда всегда готова дать бой, за редким исключением, как в последнем туре с «Актобе» (0:4).
Но хватит ли одного желания против такого мощного клуба, как «Кайрат»? Это большой вопрос. Пока можно сказать, что у алматинцев хорошие шансы набрать 10 очков по итогам четырех туров КПЛ-2025. Игра пройдет в воскресенье, 6 апреля, в 15:00.
«Актобе» готов вырваться на первое место?
В тот же день, 6 апреля, в 16:00 в Актобе пройдет встреча местного одноименного клуба и кызылординского «Кайсара». Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы, так как у хозяев семь очков в активе, а у гостей — всего два балла.
Если смотреть правде в глаза, то претендовать на достижение больших целей, имея в составе только казахстанцев, практически невозможно. Поэтому задача у команды Виктора Кумыкова очень сложная.
А тут еще и выезд к «Актобе», который в последнем матче камень на камне не оставил от «Атырау» (4:0). Сейчас у красно-белых есть большие шансы одержать победу с хорошим заделом и вырваться на первое место по разнице мячей. Или у волков будут свои козыри на этот счет?
Сможет ли Карпович вернуть к себе доверие болельщиков?
Неспокойно после трех стартовых туров в Семее, где от местного «Елимая» болельщики ждали явно большего, чем четыре набранных очка. Потихоньку все это начало потряхивать и кресло главного тренера Андрея Карповича.
Шанс на реабилитацию будет уже в воскресенье, в 17:00, когда на «Астана Арене» команда примет дебютантов премьер-лиги из «Улытау».
Вряд ли многие поставят в этом матче на гостей из Жезказгана, так как свои плюсы команда все еще не раскрыла, и непонятно, за счет чего она может соперничать с боеспособными претендентами на медали. Свои очки они набирали только с менее статусными командами — «Женисом» (1:1) и «Жетысу» (0:0).
Чемпионат начался совсем недавно и плотность в турнирной таблице очень высокая. Поэтому изменений в ней будет еще предостаточно, и многие из них произойдут по итогам предстоящего уикэнда. Ждем эти матчи с нетерпением!