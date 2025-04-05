Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе

«Несмотря на все недавние слухи вокруг моей персоны, хочу прояснить ситуацию. Я по-прежнему рад быть частью команды и бороться за титулы вместе с партнерами, даже если играю не так много. Я думал, что продолжу в том же духе и в следующем году.



Тем не менее клуб решил не продлевать со мной контракт. Понимаю, что для клуба важно придерживаться своих принципов, даже если это идет вразрез с моими желаниями. Я уважаю это решение, которое, несомненно, далось нелегко руководству», — написал Мюллер.