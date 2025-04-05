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«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Арсенал» упустил победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 1:1. В составе «Арсенала» отличился Леандро Троссард (34-я минута). «Эвертон» от поражения спас Илиман Ндиайе (49), реализовавший пенальти.

«Арсенал» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», который в воскресенье в гостях сыграет с «Фулхэмом», составляет 11 очков. «Эвертон» (35) поднялся на 14-ю строчку. «Ириски» не побеждают на протяжении шести туров, в течение которых они пять раз сыграли вничью.

В следующем туре «Арсенал» примет «Брентфорд», а «Эвертон» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест». Обе встречи пройдут 12 апреля.

Эвертон
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 31
5.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Микель Артета
Голы
Эвертон
Илиман Ндиай
49′
Арсенал
Леандро Троссар
(Рахим Стерлинг)
34′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
63′
15
Джейк О`Брайен
18′
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
2
Натан Паттерсон
75′
18
Эшли Янг
42
Тим Ироэгбунам
65′
37
Джеймс Гарнер
10
Илиман Ндиай
75′
24
Карлос Алькарас
88′
11
Джек Харрисон
87′
7
Дуайт Макнейл
14
Бету
65′
22
Армандо Бройя
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
19
Леандро Троссар
4
Бен Уайт
62′
12
Юррьен Тимбер
49
Майлс Льюис-Скелли
75′
3
Киран Тирни
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
48′
71′
8
Мартин Эдегор
53
Итан Нванери
46′
7
Букайо Сака
30
Рахим Стерлинг
46′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
17
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти