«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Арсенал» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», который в воскресенье в гостях сыграет с «Фулхэмом», составляет 11 очков. «Эвертон» (35) поднялся на 14-ю строчку. «Ириски» не побеждают на протяжении шести туров, в течение которых они пять раз сыграли вничью.