«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 1:1. В составе «Арсенала» отличился Леандро Троссард (34-я минута). «Эвертон» от поражения спас Илиман Ндиайе (49), реализовавший пенальти.
«Арсенал» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», который в воскресенье в гостях сыграет с «Фулхэмом», составляет 11 очков. «Эвертон» (35) поднялся на 14-ю строчку. «Ириски» не побеждают на протяжении шести туров, в течение которых они пять раз сыграли вничью.
В следующем туре «Арсенал» примет «Брентфорд», а «Эвертон» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест». Обе встречи пройдут 12 апреля.