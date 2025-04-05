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«Байер» вырвал победу у «Хайденхайма» в 28-м туре Бундеслиги благодаря голу на 90+1 минуте

Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Хайденхайм» и «Байер».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» в городе Хайденхайм-на-Бренце (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Тобиасом Штилером. Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное время. На 90+1-й минуте отличился вингер «Байера» Эмилиано Буэндия.

Победа позволила «Байеру» довести количество набранных в сезоне очков до 62. Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка, команда находится на 16-м месте.

Хайденхайм
0:1
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Германия, Тур 28
5.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Voith-Arena
Главные тренеры
Франк Шмидт
Хаби Алонсо
Голы
Байер
Эмилиано Буэндия
(Йонас Хофманн)
90+1′
Составы команд
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
5
Бенедикт Гимбер
6
Патрик Майнка
13
Франс Кретциг
23
Омар Траоре
18
Марвин Пирингер
2
Марнон Буш
56′
8
Лео Сиенза
4
Тим Зирслебен
76′
20
Лука Кербер
3
Ян Шеппнер
42′
90′
16
Юлиан Нихюс
21
Адриан Бек
90′
9
Штефан Шиммер
39
Никлас Дорш
76′
31
Сирлорд Конте
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
20
Алехандро Гримальдо
30
Джереми Фримпонг
24
Алейкс Гарсия
34
Гранит Джака
8
Роберт Андрих
85′
7
Йонас Хофманн
19
Натан Телла
68′
13
Артур
21
Амин Адли
77′
16
Эмилиано Буэндия
22
Виктор Бонифейс
68′
14
Патрик Шик
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
0
14
Фолы
10
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти