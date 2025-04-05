«Байер» вырвал победу у «Хайденхайма» в 28-м туре Бундеслиги благодаря голу на 90+1 минуте

Победа позволила «Байеру» довести количество набранных в сезоне очков до 62. Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка, команда находится на 16-м месте.