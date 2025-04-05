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«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ, судья показал 3 красные карточки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Жан-Филип Матета (3-я минута) и Даниель Муньос (55). У «Брайтона» отличился Дэнни Уэлбек (31).

На 78-й минуте встречи был удален нападающий «Кристал Пэлас» Эдди Нкетиа, также по красной получили защитник хозяев Марк Геи (90) и Ян Паул ван Хекке (90+6) из «Брайтона».

«Брайтон» продлил серию без побед до трех матчей и идет на восьмом месте с 47 очками. «Кристал Пэлас» (43 очка) не проигрывает на протяжении пяти матчей и поднялся на 11-ю позицию. В следующем туре «Кристал Пэлас» 12 апреля на выезде сыграет против «Манчестер Сити», а «Брайтон» в этот же день примет «Лестер».

Результаты остальных матчей:

«Вест Хэм» — «Борнмут» — 2:2;

«Ипсвич Таун» — «Вулверхэмптон» — 1:2.

Кристал Пэлас
2:1
Первый тайм: 1:1
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 31
5.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Фабиан Хюрцелер
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
(Эбере Эзе)
3′
Даниэль Муньос
(Эбере Эзе)
55′
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Янкуба Минте)
31′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
6
Марк Гехи
57′
90′
12
Даниэль Муньос
8
Джефферсон Лерма
18
Даити Камада
7
Исмаила Сарр
3
Тайрик Митчелл
63′
25
Бен Чилуэлл
5
Максенс Лакруа
90′
2
Джоэл Уорд
10
Эбере Эзе
82′
19
Уилл Хьюз
20
Адам Уортон
82′
55
Джастин Девенни
14
Жан-Филипп Матета
68′
9
Эдвард Нкетиа
69′
78′
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
5
Льюис Данк
29
Ян Пол ван Хекке
25′
90+6′
20
Карлос Балеба
18
Дэнни Уэлбек
30
Первис Эступиньян
81′
26
Ясин Айяри
25
Диего Гомес
72′
7
Солли Марч
80′
33
Мэтт О`Райли
63′
9
Жоау Педру
41
Джек Хиншелвуд
90′
27
Матс Виффер
17
Янкуба Минте
72′
8
Брайан Груда
22
Каору Митома
63′
11
Симон Адингра
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
12
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти