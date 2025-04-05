«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Жан-Филип Матета (3-я минута) и Даниель Муньос (55). У «Брайтона» отличился Дэнни Уэлбек (31).
На 78-й минуте встречи был удален нападающий «Кристал Пэлас» Эдди Нкетиа, также по красной получили защитник хозяев Марк Геи (90) и Ян Паул ван Хекке (90+6) из «Брайтона».
«Брайтон» продлил серию без побед до трех матчей и идет на восьмом месте с 47 очками. «Кристал Пэлас» (43 очка) не проигрывает на протяжении пяти матчей и поднялся на 11-ю позицию. В следующем туре «Кристал Пэлас» 12 апреля на выезде сыграет против «Манчестер Сити», а «Брайтон» в этот же день примет «Лестер».
Результаты остальных матчей:
«Вест Хэм» — «Борнмут» — 2:2;
«Ипсвич Таун» — «Вулверхэмптон» — 1:2.