«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

«Брайтон» продлил серию без побед до трех матчей и идет на восьмом месте с 47 очками. «Кристал Пэлас» (43 очка) не проигрывает на протяжении пяти матчей и поднялся на 11-ю позицию. В следующем туре «Кристал Пэлас» 12 апреля на выезде сыграет против «Манчестер Сити», а «Брайтон» в этот же день примет «Лестер».