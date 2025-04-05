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Сафонов с «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции

Пари Сен-Жермен с Сафоновым досрочно стал чемпионом Франции по футболу.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже» в матче 28-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу, выиграв трофей в 13-й раз в истории.

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Дезире Дуэ (55-я минута).

Российский вратарь клуба Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Грузинский хавбек команды Хвича Кварацхелия отдал результативную передачу.

Парижский клуб с 74 очками стал недосягаем для преследователей в нынешнем сезоне. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 13-й раз в истории и четвертый раз подряд.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Анже
Футбол, Франция, Тур 28
5.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Александр Дюжо
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Хвича Кварацхелия)
55′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
21
Люка Эрнандез
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
51
Вильян Пачо
63′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
63′
10
Усман Дембеле
14
Дезире Дуэ
67′
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
89′
24
Сенни Маюлу
9
Гонсалу Рамуш
63′
29
Брэдли Барколя
Анже
30
Яхья Фофана
21
Жордан Лефор
25
Абдулай Бамба
26
Флоран Анин
15′
27
Лилиан Рао-Лисоа
10
Химад Абделли
3
Жак Экоми
21′
71′
12
Зинедин Олд Халед
6
Жан-Эд Аолу
71′
99
Бамба Дьенг
14
Яссин Бельхдим
80′
20
Зинедин Ферхат
19
Эстебан Леполь
41′
81′
7
Ибраима Ньян
28
Фарид Эль Мелали
46′
18
Джим Аллевина
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
7
Фолы
12
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Марк Болленжье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти