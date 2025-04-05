Сафонов с «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже» в матче 28-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу, выиграв трофей в 13-й раз в истории.
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Дезире Дуэ (55-я минута).
Российский вратарь клуба Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Грузинский хавбек команды Хвича Кварацхелия отдал результативную передачу.
Парижский клуб с 74 очками стал недосягаем для преследователей в нынешнем сезоне. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 13-й раз в истории и четвертый раз подряд.