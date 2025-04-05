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Теперь «Реал» знает, каково его соперникам. Обиднейшее поражение дома на 90+5-й минуте

Один из лучших матчей в карьере Мамардашвили подарил чудо «Валенсии».

Источник: Getty Images

Мадридский «Реал» внезапно проиграл дома «Валенсии». То есть 16-й команде чемпионата Испании. Мадридцы создали кучу моментов, но сильно подвела реализация.

Как и ожидало издание Marca, у «Реала» дебютировал 19-летний вратарь Фран Гонсалес. Дело в том, что Лунин получил травму, а Куртуа решили поберечь перед важным матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Судя по инсайдам, бельгиец сыграет во вторник в Лондоне. Ну, а для молодого Гонсалеса первый матч за «Реал» получился весьма событийным.

Уже на 10-й минуте защитники «Валенсии» оставили кучу пространства за спиной, и после длинного заброса Мбаппе выбегал один на один с вратарём «Валенсии». Французский форвард дождался защитника Таррегу и зацепился о его ногу. Судья назначил пенальти, но вмешался VAR, призвавший главного арбитра к монитору. На одном из повторов было весьма похоже, что Мбаппе сам зацепился за ногу соперника. Однако судья не согласился с VAR и оставил своё решение в силе.

Пенальти пошёл бить Винисиус, но Мамардашвили потащил. Уже пятый раз в этом сезоне «Реал» не реализует пенальти. И моментально вместо 1:0 на табло появились 0:1. После подачи с углового отличился Дьякаби, который опередил Рюдигера. «Арсеналу» на заметку — гол с углового.

Буквально в следующей атаке снова забил Дьякаби, который ударил идеально — сильно и точно в угол. Нюанс в том, что это были его собственные ворота. Защитник хотел вынести мяч, но ему помешал партнёр по команде. Гостей спасло, что в этой атаке у «Реала» был небольшой офсайд.

«Валенсия» после этого стала играть аккуратнее. Оборона из пяти защитников старалась высоко не подниматься. Правда, моментов у «Реала» в первом тайме было ещё много. Но каждый раз что-то спасало гостей. То офсайд, то Мамардашвили, то мяч рядом со штангой проходил, как после удара Беллингема на 42-й минуте. В одном из эпизодов Мбаппе зарядил в штангу (судья зафиксировал офсайд, но если бы француз забил, то, вероятно, ещё проверял бы VAR).

Всё шло к голу «Реала» ещё в первом тайме, но забили хозяева уже после перерыва. И снова гол пришёл с углового. Удивительным образом мяч оказался в ногах у Винисиуса, которого никто не накрывал. Бразилец пробил в касание с нескольких метров.

После этого у «Реала» моменты продолжили сыпаться один за другим. Удар Мбаппе — снова мяч прошёл рядом со штангой. Удар Вальверде — очередной шикарный сейв Мамардашвили. Удар Эндрика — «Реал» просил ещё один пенальти за попадание мяча в руку. Ближе к концу матча вратарь «Валенсии» ещё пару раз классно сыграл на выходе и позже был признан лучшим игроком матча. Хозяева мощно давили, но так и не смогли забить победный гол. А вот «Валенсии» это удалось!

Гости провели быструю атаку на 90+5-й минуте. Вышедший на замену Рафа Мир сделал ассист на Уго Дуро, и бывший игрок «Реала» положил победный мяч на «Сантьяго Бернабеу». Таким образом, «Валенсия» сделала важный шаг в борьбе за выживание — теперь отрыв от 17-го места составляет семь очков. «Реал» же сохранил отставание от «Барсы» в три очка, но по итогам тура каталонцы могут оторваться уже на шесть в случае победы над «Бетисом».

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 30
5.04.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Карлос Корберан
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
50′
Валенсия
Муктар Диакаби
(Андре Алмейда I)
15′
Уго Дуро
(Рафа Мир)
90+5′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
13′
Составы команд
Реал
26
Фран Гонсалес
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
20
Франсиско Гарсия
77′
4
Давид Алаба
10
Лука Модрич
77′
6
Эдуардо Камавинга
21
Браим Диас
57′
11
Родригу
7
Винисиус Жуниор
77′
16
Эндрик
17
Лукас Васкес
85′
15
Арда Гюлер
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
3
Кристиан Москера
90+8′
4
Муктар Диакаби
15
Сезар Таррега
10′
21
Хесус Васкес
16
Диего Лопес
19
Макс Ааронс
90+5′
74′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
5
Энцо Барренечеа
90′
6
Уго Гильямон
8
Хави Герра
74′
23
Фран Перес
10
Андре Алмейда I
74′
9
Уго Дуро
12
Умар Садик
46′
59′
11
Рафа Мир
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
13
6
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти