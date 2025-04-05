Теперь «Реал» знает, каково его соперникам. Обиднейшее поражение дома на 90+5-й минуте

«Валенсия» после этого стала играть аккуратнее. Оборона из пяти защитников старалась высоко не подниматься. Правда, моментов у «Реала» в первом тайме было ещё много. Но каждый раз что-то спасало гостей. То офсайд, то Мамардашвили, то мяч рядом со штангой проходил, как после удара Беллингема на 42-й минуте. В одном из эпизодов Мбаппе зарядил в штангу (судья зафиксировал офсайд, но если бы француз забил, то, вероятно, ещё проверял бы VAR).