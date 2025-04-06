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«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» в чемпионате Италии

«Милан» сыграл вничью в матче Серии А с «Фиорентиной», уступая 0:2 к 10-й минуте.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:2. В составе «фиалок» мяч забил Мойзе Кин (10-я минута), также автоголом отметился защитник хозяев Малик Тшау (7). У «Милана» отличились Тэмми Абрахам (23) и Лука Йович (64).

«Фиорентина» не проигрывает на протяжении трех матчей чемпионата Италии и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 52 очка. «Милан» (48) располагается на девятой позиции.

В следующем матче чемпионата Италии «Милан» 11 апреля на выезде сыграет против «Удинезе», а «Фиорентина» двумя днями позднее примет «Парму».

Милан
2:2
Первый тайм: 1:2
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 31
5.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Раффаэле Палладино
Голы
Милан
Тэмми Абрахам
(Кристиан Пулишич)
23′
Лука Йович
(Фикайо Томори)
64′
Фиорентина
Малик Тшау
7′
Мойзе Кин
(Додо)
10′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
41′
23
Фикайо Томори
28
Малик Тшау
32
Кайл Уокер
45+4′
14
Тиджани Рейндерс
10
Рафаэл Леау
58′
11
Кристиан Пулишич
58′
80′
38
Варрен Бондо
29
Юссуф Фофана
80′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
80
Юнус Муса
23′
9
Лука Йович
90
Тэмми Абрахам
55′
7
Сантьяго Хименес
80′
79
Жоау Феликс
Фиорентина
43
Давид де Хеа
66′
2
Додо
41′
6
Лука Раньери
18
Пабло Мари
31′
44
Николо Фаджоли
20
Мойзе Кин
5
Марин Понграчич
72′
15
Пьетро Комуццо
65
Фабиано Паризи
72′
90
Майкл Фолоруншо
8
Роландо Мандрагора
88′
29
Ясин Адли
32
Данило Катальди
59′
27
Чер Ндур
10
Альберт Гудмундссон
59′
9
Лукас Бельтран
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
12
Фолы
12
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти