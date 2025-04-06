«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» в чемпионате Италии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:2. В составе «фиалок» мяч забил Мойзе Кин (10-я минута), также автоголом отметился защитник хозяев Малик Тшау (7). У «Милана» отличились Тэмми Абрахам (23) и Лука Йович (64).
«Фиорентина» не проигрывает на протяжении трех матчей чемпионата Италии и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 52 очка. «Милан» (48) располагается на девятой позиции.
В следующем матче чемпионата Италии «Милан» 11 апреля на выезде сыграет против «Удинезе», а «Фиорентина» двумя днями позднее примет «Парму».