«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» в чемпионате Италии

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:2. В составе «фиалок» мяч забил Мойзе Кин (10-я минута), также автоголом отметился защитник хозяев Малик Тшау (7). У «Милана» отличились Тэмми Абрахам (23) и Лука Йович (64).