«Реал» и «Барса» оступились в чемпионской гонке, «Интер» дал шанс «Наполи», Эмери подходит к «ПСЖ» с победной серией

Англия: «Эвертон» — гроза топ-соперников
«Арсенал» потерял очки, и ему не хватило гола пробившего в дальний угол Троссара. Если бы бельгиец вскоре использовал еще один момент, все могло сложиться иначе, а в итоге победы «канониров» лишил стоивший пенальти фол Льюиса-Скелли. Дожать же «Эвертон» в концовке не получилось, так как подвела реализация, хотя шансы забить были у Эдегора, Габриэла Мартинелли и Райса. Впрочем, для команды Микеля Артеты это ничего принципиально не меняет.
Догнать «Ливерпуль» можно только если красные вдруг решат сняться с чемпионата. Отрыв от преследователей тоже вполне себе комфортный, поэтому тренерский штаб держал в уме Лигу чемпионов и не стал перегружать ряд ведущих игроков. Так что лучше похвалить «Эвертон», который вот уже семь матчей не проигрывает на своем поле командам «большой шестерки» (+1=6). Это любопытно в том плане, что через два тура на «Гудисон Парк» приедет остро нуждающийся в очках «Манчестер Сити».
Успех «Астон Виллы», которая пока временно обошла «Ньюкасл» и сравнялась с «Манчестер Сити», предопределили голы Роджерса и Малена. На данный момент в АПЛ только в составе бирмингемцев есть два футболиста, которые с начала года набрали двузначное число результативных баллов с учетом всех турниров. По 12 очков выбили Уоткинс с Роджерсом, а еще девять у Асенсио. Их успехи — залог семиматчевой победной серии «Виллы» (рекорд в качестве клуба АПЛ). К противостоянию с «ПСЖ» команда Унаи Эмери подходит на пике формы. И, кстати, испанец второй раз на своем посту выдал серию из пятнадцати домашних игр без поражений.
Испания: у «Реала» проблемы с пенальти
Во втором домашнем матче подряд «Реал» к перерыву уступал дома команде, которая сражается за выживание. Причем мадридцы получили гол после углового вслед за пенальти, который невразумительно исполнил Винисиус Жуниор. Это уже пятый смазанный сливочными 11-метровый с учетом всех турниров (11 голов при 16 попытках), что является их худшим показателем более чем за десять лет.
Неделю назад с точки, кстати, успешно пробил паненкой заработавший субботний пенальти Мбаппе. Здесь же французу и 11-метровый исполнить не дали, и с игры забить не получалось. То «Валенсию» спасал Мамардашвили, то из-за офсайда Килиана в момент паса Лукаса Васкеса отменили автогол Диакаби. А было еще попадание в каркас ворот (тоже из положения «вне игры»). Развернуть же игру «Королевскому клубу» вроде бы удалось после углового и скидки Беллингема на опередившего защитники Винисиуса.
Только развить успех не удалось, хотя порой мяч буквально метался перед линией ворот гостей. Путь в сетку всякий раз преграждали голкипер и самоотверженно игравшие защитники. «Летучие мыши» в итоге не только выдержали осаду, но и и вырвали победу на исходе добавленного арбитром времени. По иронии судьбы удар по чемпионским амбициями «Королевского клуба» нанес бывший игрок мадридцев Уго Дуро. Команда Карло Анчелотти проиграла, несмотря на 21 удар.
«Барселона», получив возможность уйти в отрыв, не стала откладывать дела в долгий ящик и быстро повела в счете. Голевую атаку начал отбор Кунде, после чего Ямаль отпасовал Феррану Торресу, а тот в касание вывел на свободное пространство не праздновавшего гол в ворота команды своего детства Гави. Вот только за идеальным началом не последовало продолжения, и зелено-белые оперативной отыгрались. Угловой в исполнении Ло Чельсо завершился тем, что Натан выиграл воздушную дуэль у Араухо. А потом бразильский защитник и его партнеры сдержали сине-гранатовые атаки. Да и Адриан постарался, в числе прочего в начале второго тайма остановив резкий удар Кунде в ближний угол. «Бетис» не проиграл каталонцам в обоих матчах сезона впервые за 18 лет, и благодаря неуступчивости команды Мануэля Пеллегрини отрыв «Барсы» от «Реала» вырос только до четырех, а не до шести очков.
Италия: миланские триллеры
«Парму» стоит похвалить не только за проявленный характер, но и за обострившуюся интригу в борьбе за скудетто. А «Интер» — пожурить за то, что второй раз в сезоне упустил преимущество в два мяча. Но одно дело, когда у тебя в соперниках «Ювентус» (4:4), и совсем другое — соперник, недалеко оторвавшийся от зоны вылета. И ведь нерадзурри с вернувшимся в строй Лаутаро Мартинесом долгое время везло. Что при 0:0, что при 1:0 их спасал невероятный Зоммер.
Однако лимит удачи иссяк, когда Тюрам с передачи Мхитаряна забил рассмешивший самого француза гол. Он толком не попал по мячу, но тот взвился в воздух и долетел до ворот. Но и за это, и за упущенные моменты пришлось заплатить. Удача вознаградила «Парму», когда та сравняла счет, и Зоммера поставил в тупик рикошет. Причем в концовке хозяева упустили реальную возможность вырвать победу. Так что ничья — не худший исход для команды Симоне Индзаги. Однако «Наполи» может сократить отставание от лидера до одного очка, если сумеет выиграть в Болонье.
Не менее, а скорее — даже более драматичным — получился матч другой миланской команды. Россонери уже приучили к тому, что дают фору соперникам, но тут они превзошли себя, получив два гола к 10-й минуте. Для удвоившего перевес «Фиорентины» Мойзе Кина это уже 22-й результативный удар в сезоне. Так много игроки «фиалок» не забивали со времен отличившегося 26 раз Альберто Джилардино (2008/09).
После такого дебюта можно было впасть в ступор, однако команда Сержиу Консейсау быстрее включилась на полную мощность. Как результат — красивый гол Абрахама, который протащил мяч к штрафной и забил, обыгравшись с Пулишичем. Еще мощнее «Милан» заиграл во второй половине, которая превратилась в бенефис вратарей. Меньян выдал сумасшедший сейв после выпада Кина. Де Хеа остановил добивание Пулишича с метра и выбил мяч за штрафной у выходившего один на один Сантьяго Хименеса.
И все же мяч в сетке побывал. Только в случае с Додо незадолго до финального свистка обнаружился офсайд. Так «Фиорентина» упустила шанс вырвать победу, без которой ее оставили вспоровший оборону гостей длинным пасом Фофана и забивший после выхода один на один Йович. Ничья, которая не устроила никого: «Милан» и «Фиорентина» остались соседями в таблице (восьмое и седьмое место) и на данный момент не попадают в еврокубки. Похоже, им остается искать обходные пути — через Кубок Италии и Лигу конференций.
Германия: не поздно ли разыгрался Дортмунд?
Сенсационно вылетевший из Кубка Германии «Байер» в гостях у «Хайденхайма» сделал то, чего ему не хватило в противостоянии с «Арминией». А именно — в фирменном стиле забил важнейший гол в концовке. Героем Леверкузена стал успешно вышедший на замену Буэндиа, который с линии штрафной отправил мяч в цель рикошетом от штанги. Для арендованного зимой у «Астон Виллы» футболиста это первый гол в Германии, который не позволил «Баварии» увеличить нынешнюю шестиочковую дистанцию между первым и вторым местом.
Лучше поздно, чем никогда. Это про «Боруссию», которая к весне наконец-то стала напоминать команду, которая считается одним из грандов немецкого футбола. В прошлом туре дортмундцы уверенно разорались с сенсационно забравшимся в топ-4 «Майнцем». Теперь — устроили экзекуцию «Фрайбургу», который тоже недавно забирался в лигочемпионский квартет. После того, как на подборе здорово сработал открывший счет Адейеми, хозяев ловили на встречных выпадах. Во второй голевой атаке на помощь «шмелям» пришел рикошет, а затем Брандт вывел Гирасси на пустые ворота. Гол Гиттенса, который теперь не использует в своей фамилии приставку Байно, выглядел издевательством над «Фрайбургом». Команда Нико Ковача практически догнала поверженного соперника и сделала еще один шаг в направлении еврокубковой зоны. Правда, впереди у «Боруссии» тяжелейшая неделя — матч ЛЧ в Барселоне и немецкая классика с «Баварией».
В гонке за двумя оставшимися путевками в ЛЧ стоит отметить успех нестабильного «Лейпцига», который начал матч с двойной ошибки Гулачи. Опытный голкипер выбил мяч на ногу сопернику, а потом — не успев сориентироваться — не справился с не выглядевшим неберущимся дальним ударом. Только и вратарь сборной Германии Бауманн не выручил «Хоффенхайм», что принесло ответный гол Шешко. До перерыва гости успели остаться в меньшинстве и получили вторую пробоину после выстрела Баку с подбора.
Добил «деревенских» получивший две попытки в одной атаке Поульсен. «Лейпциг» теперь отстает от четвертого места всего на одно очко. «Быкам» помогла неожиданная ничья «Майнца» в домашней игре с «Хольштайном» (1:1). Да и до третьей строчки всего одна победа, так как день завершился поражением «Айнтрахта» от «Вердера» (0:2). Впрочем, полный расклад в таблице станет понятен в воскресенье, когда сравняться с четвертым местом по набранным очкам может менхенгладбахская «Боруссия». Ее ждет гостевая встреча с «Санкт-Паули».
Франция: «Монако» оступился
Только взобравшийся на второе место «Монако» преподнес подарок конкурентам, пропустив решающий гол в гостях у «Бреста» на исходе компенсированного времени. В этот момент на поле находился Александр Головин, который вышел на замену на 81-й минуте. Уже завтра монегасков может обойти «Марсель», а находящийся пока на седьмой строчке «Страсбур» — сократить отставание до одного очка.
Пока же можно констатировать, что на руку команде Ади Хюттера оказались проигрыш начавшей тур в пятницу «Ниццы» и осечка «Лилля», которому не помог быстрый гол в Лионе. Зато волевая победа «ткачей» подняла их на четвертое место. Не может не впечатлять работа Паулу Фонсеки, который в Лионе выиграл восемь из одиннадцати матчей с момента своего назначения. Отметим и успех сравнявшего счет Ляказетта. Ветеран забил 157-й гол в лиге 1, что позволило обойти Жана-Пьера Папена. Теперь Ляказетт делит 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции.
Статистика дня
1-й раз за 15 лет в чемпионате Нидерландов команда выиграла, ни разу не попав в створ ворот. В гостях у АЗ автогол помог «Фейеноорду».
8 мячей подряд забил головой за «Фортуна» Родриго Гут. Это самая длинная подобная серия в голландском чемпионате в XXI веке.
10-й раз чемпионом Франции стал защитник «ПСЖ» Маркиньос. Это рекорд турнира, который прежде бразилец делил с бывшим одноклубником Верратти.
12 голов вышедших на замены футболистов — повторение рекорда «Лиона» в одном чемпионате. «Ткачи» установили его в сезоне-2009/10.
31 мяч забил в АПЛ за «Брайтон» нападающий Уэлбек. Он забрал титул лучшего снайпера «чаек» на высшем уровне у нынешнего полузащитника «Боруссии» Гросса.
152 матча потребовалось нападающему «Штутгарта» Демировичу, чтобы оформить первый хет-трик в бундеслиге.