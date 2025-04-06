«Реал» и «Барса» оступились в чемпионской гонке, «Интер» дал шанс «Наполи», Эмери подходит к «ПСЖ» с победной серией

«Барселона», получив возможность уйти в отрыв, не стала откладывать дела в долгий ящик и быстро повела в счете. Голевую атаку начал отбор Кунде, после чего Ямаль отпасовал Феррану Торресу, а тот в касание вывел на свободное пространство не праздновавшего гол в ворота команды своего детства Гави. Вот только за идеальным началом не последовало продолжения, и зелено-белые оперативной отыгрались. Угловой в исполнении Ло Чельсо завершился тем, что Натан выиграл воздушную дуэль у Араухо. А потом бразильский защитник и его партнеры сдержали сине-гранатовые атаки. Да и Адриан постарался, в числе прочего в начале второго тайма остановив резкий удар Кунде в ближний угол. «Бетис» не проиграл каталонцам в обоих матчах сезона впервые за 18 лет, и благодаря неуступчивости команды Мануэля Пеллегрини отрыв «Барсы» от «Реала» вырос только до четырех, а не до шести очков.