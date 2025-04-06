Матвей Сафонов отреагировал на победу в Лиге 1 в первом же сезоне за «ПСЖ»

«Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей.



Большой, классный день для моей карьеры. Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать.



Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю! И ещё раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры.



P. S. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.